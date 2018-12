La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/dic/2018 El Concejo Deliberante prohibió la venta y uso de pirotecnia ruidosa en Campana







La iniciativa entrará en vigencia a partir del 2 de enero. El texto que se discutió era de Cambiemos, pero sufrió sensibles modificaciones por parte de la oposición. Militantes del proyecto le pidieron control efectivo al Municipio. Con el acompañamiento de militantes contra el uso de pirotecnia y de la tracción a sangre, el Honorable Concejo Deliberante sancionó este miércoles la prohibición de pirotecnia ruidosa en todo el ámbito del partido de Campana, una medida que coloca a la ciudad en la vanguardia provincial de los derechos de los animales y la protección de personas con hipersensibilidad auditiva. El proyecto que se usó para aprobar la ordenanza era de Cambiemos, pero la oposición -solo sus tres bloques se presentaron a debatir el miércoles - le introdujo modificaciones y solicitó que sea de todo el cuerpo. Establece la prohibición a partir del 2 de enero de la "fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista de artículos de pirotecnia cuyo efecto sea la detonación y explosión". También queda prohibido el uso de estos elementos. Los fuegos de artificio que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) considera de "venta libre" por su baja peligrosidad escapan a la ordenanza regulatoria y seguirán siendo comercializados sin restricciones. Además, la normativa insta al Municipio a efectuar campañas de concientización sobre el "uso irresponsable" de la pirotecnía y lo facultad de aplicar multas en caso de su incumplimiento. "Hace falta una gran campaña de difusión y además que se efectivise realmente el deber de no dañar, ya que la pirotecnia de estruendo perjudica la salud", manifestó la concejal Rosa Funes (UV Más Campana) durante el debate del miércoles. La edil también recordó que el empleo actual de ese tipo de elementos se registra hoy tanto en "lugares privados como públicos". Por su parte, la concejal Soledad Calle (PJ-Unidad Ciudadana) aseguró que el Gobierno trabó la discusión de esta normativa a lo largo de los últimos dos años. "Este tema era pasado por alto en todas las reuniones de comisión", afirmó. En ese sentido, criticó el texto presentado por Cambiemos por ser "escueto y muy poco aplicable", y advirtió que "una ordenanza regulatoria de este tipo necesita un Estado presente y con mucha capacidad de control, gestión y persuación". "Y ese Estado presente hoy no lo vemos", aseveró. Finalizada la sesión y en una conferencia de prensa convocada para explicar su faltazo en el recinto, Cambiemos se refirió a la ordenanza recién aprobada. La concejal Romina Buzzini afirmó que era el peronismo el espacio político que se negaba a tratar el proyecto, que esa postura cambió cuando Calle se equivocó y lo consideró "un proyecto de comunicación y no una ordenanza" en la sesión de prórroga anterior y que las modificaciones en el texto en realidad fueron una propuesta de la misma bancada oficialista. "Nosotros estábamos decididos a acompañar esta ordenanza porque sabemos de la importancia que tiene no solamente para los animalitos sino para todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad", manifestó la edil. La aprobación de la prohibición de pirotecnia sonora fue celebrada a viva voz por los militantes que estaban en el Salón Blanco. Cuando terminaron los festejos, una de ellos tomó la palabra para exigirle al Municipio controles efectivos a partir del año próximo. "La pirotecnia ruidosa afecta la salud de muchas personas y de los animales: muchos se desesperan e incluso mueren por el susto. Hace años que venimos luchando por esto y por el tema de la tracción a sangre, que lamentablemente el intendente vetó casi en su totalidad, pero vamos a seguir peleando por eso", declaró Carolina Carabajal, otra de las militantes presentes el miércoles en el HCD, en diálogo con la prensa. "Lamentamos la ausencia del bloque Cambiemos. Fue muy triste porque justamente nos había dicho que iban a impulsar e impulsar esta iniciativa, y hoy vemos que sus sillas estaban vacías", expresó Carabajal. Y lamentó que este 31 de diciembre la ordenanza todavía no esté en pie. "No podemos festejar del todo, pero esperemos que el año que viene no se escuche ni un estruendo en Campana", deseó. De acuerdo a un relevamiento hecho por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, sólo 35 de los 135 distritos de la Provincia cuentan con algún tipo de restricción respecto a la pirotecnia. Entre los municipios con alguna regulación sobre la pirotecnia se cuentan Avellaneda, Ayacucho, Azul, Vicente López, Hurlingham, Necochea, Salto, Guaminí, Mercedes, Adolfo Alsina, Baradero, González Chávez, Daireaux, General Pinto, Coronel Suárez, Lincoln, Bahía Blanca, Lezama, Castelli, Chascomús, Zárate, Partido de la Costa, Florencio Varela, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Junín, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Bragado, Salliqueló, Rivadavia, San Pedro, Ramallo, Olavarría y Chivilcoy. Y ahora Campana.

Integrantes de Acción Liberación Animal presentes el miércoles en el HCD.





Una militante irrumpió en la sesión para exigirle controles efectivos al Municipio.





La pirotecnia ruidosa afecta la salud de muchas personas y de los animales", manifestó Carabajal, defensora de los derechos animales.



