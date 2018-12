La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/dic/2018 Liga de Escuelas de fútbol:

Una temporada excelente y una fiesta de premiación inolvidable







Llegamos al final de una gran temporada en la liga de escuelas de futbol, y tuvimos un el cierre de la liga dentro de las instalaciones del Club Ciudad de Campana, que fue extraordinario. Porque luego de las finales entre los campeones de Invierno y Primavera, en el playón del club se monto un escenario para recibir a todos los premiados de cada uno de las categorías Bajo la conducción de Mariano Ruiz la premiación comenzó con la visita de Pedro Velurtas quien comento su paso por la liga en diferentes escuelitas y su presente como jugador de Boca Jrs y su sueño de en un futuro ser del plantel superior. Luego subieron al escenario los sponsors, Valeria Pacheco (en representación de Ameghino Srl y Rava Videos Juegos) Cristian Sgro y Laura Vilches (Salon de Eventos El Arca de Noe) y Alejandro Rodriguez (Volquetes La Cascotera) todos ellos hacen posible la entrega de mas de 500 medallas, 300 diplomas y mas de 40 copas, ademas de premios especiales como el Fair Play y goleadores. Posteriormente para acompañar toda la jornada y entregar las medallas a los chicos subieron al escenario los jugadores de Villa Dalmine Martin Comachi; Juan Ignacio Doboletta; Marcos Martinich y el reciente retirado Horacio "Otto" Falcon. Para que la fiesta sea aun mas completa la presencia de Sebastián Abella (Intendente de la Ciudad) le dio un marco mas que imponente a ese escenario que iba a destacatar todo el esfuerzo de mas de 400 chicos que integran la lef. De a uno y por categoria se fueron entregando las medallas, diplomas y copas a los equipos campeones y subcampeones. Durante toda la jornada de juego y premiación estuvieron presentes los Food Track de Pizza Fran y Berutti Grill. A continuación los ganadores de las finales en Plata y Oro: Campeón Recopa de Oro Sub 9: Dante Alighieri Sub 11: Predio Ariel Rosada Sub 13: Santa Florentina Sub 15: Las Campanas Sub 17: Talento de Barrio Sub Campeón de Oro: Sub 9: Villa Dálmine Sub 11: Dante Alighieri "A" Sub 13: Dante Alighieri Sub 15: Colegio Emanuel Sub 17: Dante Alighieri Campeón Recopa de Plata: Sub 9: Santa Florentina Sub 11: Club Ciudad de Campana Sub 13: Las Campanas Sub 15: Club Ciudad de Campana Sub 17: Rancho Aparte Sub Campeón de Plata: Sub 9: Club Ciudad de Campana Sub 11: Dante Alighieri "B" Sub 13: Club Ciudad de Campana Sub 15: Las Campanas Sub 17: Club Ciudad de Campana



