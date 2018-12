La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/dic/2018 Campana tiene que bajar el precio de sus seguros







Así lo considera el Director de Tránsito y Transporte, en virtud a las estadísticas que está colectando el Municipio. El objetivo es hacer una presentación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación para lograrlo. Según Barja, a Campana ingresan 1 millón de vehículos por mes y el promedio de accidentes es de sólo 3 por día. "Con los primeros números en la mano, comenzamos a evaluar que no existe ninguna razón objetiva para que los seguros de autos y motos en Campana sean más caros que en Zárate o en Escobar", dijo el Director de Tránsito Alejandro Barja a La Auténtica Defensa. En ese sentido Alejandro Barja comentó que a Campana ingresan "1 millón de vehículos por mes, y además tenemos la mayor cantidad de motos por habitante. Sin embargo tenemos un promedio de 3 accidentes por día, 100 al mes. Eso, sumado a que tenemos diagonales, creo que los campanenses manejamos mejor de lo que pensamos. Y desde Tránsito vamos a trabajar para seguir mejorando". El funcionario explicó que entre los planes del municipio se encuentra el de implementar un Observatorio Vial durante el 2019. "La idea del Intendente –comentó Barja- es poder contar con datos suficientes para tomar decisiones racionales a la hora de realizar inversiones. Incluso, poder demostrar que no existe ninguna razón objetiva para que los seguros de automotores y motos en Campana sean más costosos que si uno los contrata en ciudades vecinas". Sobre las estadísticas, Barja aclaró que aún no se cuenta con datos consolidados para determinar tendencias, pero adelantó que de las infracciones labradas en los últimos 3 meses, casi el 1.5% refiere a casos de alcoholemia; mientras que cerca del 15% se confeccionaron por falta de seguro. "En los casos de alcoholemia detectados, se da un fenómeno singular: son generalmente jóvenes y el padre del infractor se enoja con nosotros porque le retenemos el vehículo y lo necesita para trabajar. Luego, es bueno decir que la multa no es sólo monetaria. El infractor tiene que visitar a Alcohólicos Anónimos, y a Madres del Dolor. Además, se le retira el registro por el tiempo que lo determine el Juez de Faltas, y tiene que asistir a 4 clases de reinstrucción en las dependencias de la Dirección de Tránsito y Transporte".

“Tenemos un promedio de 3 accidentes por día", señaló Barja. (Archivo) LUZ VERDE Como parte del "Observatorio Vial" que se piensa implementar en la Dirección de Tránsito y Transporte, se ha confeccionado un examen "on line" no vinculante que deberán completar todos aquellos que realicen un trámite en esa dependencia. "La idea es que la gente, contestando preguntas con tres opciones, refresque sus conocimientos de manejo, señalética y obligaciones legales. Pero además, esas respuestas nos irán generando estadísticas sobre dónde tenemos que poner el acento a la hora de comunicar. Por ejemplo, no todos saben que la luz verde del semáforo no nos habilita a cruzar per sé. Tiene que estar libre la boca calle. Se da mucho en Capital: si no hay lugar y quedamos a mitad de la boca calle y el semáforo pasa a rojo, estamos obstruyendo el paso y perfectamente nos pueden multar. Ese tipo de cuestiones también las explicamos a través del examen", comentó el Director de Tránsito y Transporte.

