Marcela Coyanis visitó el Hospital San José

La creadora de la asociación Pañuelos Solidarios estuvo en Campana ayer por la tarde y junto a Adriana Scarafía tomó contacto con pacientes de la Sala de Quimioterapia. "Me pusieron bella, me mimaron las dos, y me sentí como en el cielo con estos dos ángeles", dijo Nélida Arregui. Creada por Marcela Coyanis, paciente con cáncer de mama metastásico, la Asociación Pañuelos Solidarios Buenos Aires tiene como finalidad acompañar a pacientes oncológicas que durante su tratamiento quimioterápico han perdido su cabello, facilitándoles gratuitamente pañuelos, turbantes o pelucas brindándoles asesoramiento para su colocación como así también técnicas de maquillaje. "Cuando entro con licencia laboral por la enfermedad, me sobraba mucho tiempo y pensé en ponerme a fabricar turbantes para mí y para donar a otras pacientes. Luego, por un efecto secundario de la quimio, me quedé sin sensibilidad en las manos, dejé de hacerlos. Entonces la idea quedó dormida. Sin embargo, una compañera de un grupo español de Facebook que había terminado su tratamiento se le ocurre enviarme por correo sus pañuelos, turbantes y sombreros. Eso fue muy movilizador para mí y pensé en replicarlo... Así nació Pañuelos Solidarios ", señaló Coyanis a La Auténtica Defensa. A partir de la semana pasada, Pañuelos comenzó a extender sus servicios a Campana, Zárate y alrededores. Coyanis designó como coordinadora zonal a Adriana Scarafía, vecina de Campana quien también está transitando por la enfermedad. Juntas, ayer por la tarde visitaron la Sala de Quimioterapia del Hospital San José. "Me pusieron bella, me mimaron las dos, y me sentí como en el cielo con estos dos ángeles. Ya me habían dicho que Pañuelos Solidarios estaba llegando a Campana y tenía la ilusión de conocerlas. Por suerte hoy se dio. Es mi tercera quimio, y puedo que a pesar de las circunstancias, la de hoy fue una tarde diferente, muy muy alegre", señaló Nélida Arregui a la salida de su tratamiento. "Estar con pacientes es siempre una experiencia hermosa, porque siempre es más lo que recibo que lo que doy. Ver con la alegría con que se van, no tiene precio. Yo también lo pasé, y sé lo que significa la pérdida de cabello y estamos acá para ayudarlas y acompañarlas en este proceso", comentó satisfecha Marcela Coyanis luego de escuchar a Nélida.

“Hoy fue una tarde diferente, muy muy alegre", señaló Nélida Arregui (centro) sobre la visita de Scarafía y Coyanis a la Sala de Quimioterapia del San José. DONACIONES Y ENCUENTRO Adriana Scarafía invita a los interesados en colaborar a visitar el Facebook Pañuelos Solidarios Campana. Las donaciones (pañuelos, turbantes, espejos, maquillaje) se reciben en las oficinas de la Cooperadora del Hospital San José, y a partir de enero, se repartirán a pacientes oncológicas todos los terceros sábados a las 10 de la mañana, en la sede de la Asociación de Jubilados de la calle Moreno 364, esquina Mitre.

