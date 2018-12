La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/dic/2018 Milagro Sala fue absuelta en una causa







"Se está haciendo justicia ante la persecución política" dijo la líder de la Tupac Amaru, al finalizar la audiencia El Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy absolvió a Milagro sala en la causa conocida como la "balacera de Azopardo", ocurrida el 27 de octubre de 2007, en la que la líder de la agrupación Tupac Amaru, estaba acusada por tentativa de homicidio. Los jueces aplicaron el principio de "in dubio pro reo" y dispusieron la liberación de Sala en lo que se refiere a la causa, aunque continuará detenida por otras investigaciones judiciales. "Es una pequeña luz de esperanza de que se está haciendo justicia ante la persecución política que están sufriendo muchos compañeros nuestros. No lo esperaba, me sorprende muchísimo", indicó Sala en declaraciones periodísticas formuladas al terminar la audiencia. Los magistrados condenaron a Fabián Ávila a la pena de seis años y seis meses de prisión como "autor material y responsable de homicidio simple en grado de tentativa y lesiones graves en concurso real". A su vez, absolvieron a Alberto Cardozo, quien estaba acusado por "homicidio simple en grado de tentativa" y que permaneció preso durante tres años. (NA)

