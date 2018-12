Alejandra Dip





La Semilla, expansiva, política, creativa, asertiva, defensora de los derechos. Rompe estructuras. Es florecimiento y crecimiento. Fertilidad. KIN 64-Semilla 12,guiada por el Guerrero DÍA PORTAL CÓSMICO- ENERGÍA MULTIPLICADA POR 13. La energía de hoy impacta en lo familiar, lo social, en nuestro pueblo, en lo político. Vibra cooperando sin esperar nada a cambio. Saber dónde plantar nuestra semilla para que crezca y de frutos. Sabiendo elegir, dando en el blanco, esperando para que esto que hoy sembramos prospere, también podemos expandir nuestra creatividad, nuestro don de servicio. Día Fértil. Es una jornada donde lo social está muy AUMENTADO, doblemente porque el tono 12 es lo social y la semilla también, pero además todo eso se multiplica por 13 por ser día portal. Ser un día portal significa que estamos recibiendo las energías en forma directa desde el centro de la galaxia, nada se interpone, no hay planetas y astros que interfieran, por eso la energía se recibe 13 veces más fuerte que un día común. La Semilla 12, está amplificada, y viene a romper las estructuras sociales y/o familiares que se sostienen a pesar que son problemáticas y pesan. Piensen en una semilla, para brotar, para nacer tiene que quebrar, que romper la estructura de su cáscara, y romper muchas veces duele, por eso a veces a pesar de la pesada estructura heredada, nos quedamos en ese espacio de malo conocido, por miedo a romper y sufrir. Hoy se puede plantar la semilla del gran cambio social/mundial que muchos esperamos. Romper paradigmas. No se aceptan controles excesivos, asfixiantes, ni quedarse paralizado, ni sofocar, ni secarse, marchitarse, sin crecimiento, creyendo que el mundo funciona para nosotros. ¡Nosotros funcionamos para el mundo! Hoy trabajaremos arduamente en pos de lo social, Trabajaremos sobre los vínculos familiares, sobre los afectos y las carencias. Hoy se siembran los sueños que salieron a la luz ayer, Hoy se siembra en grande, y la cosecha va a ser grande también! Hoy se siembra una familia feliz, un país mejor, un mundo más equitativo Hoy podemos sembrar la paz! a regar estas semillas todos los día para que la cosecha sea prospera. Es un día de maduración y de justicia, sepamos aprovechar tanta energía y canalicémosla en positivo porque a esta semilla la guia el guerrero, si no mantenemos en eje TANTA ENERGÏA, podemos terminar a las peleas, a las piñas, con discusiones, OJO AHÍ!! Sembrar para después cosechar, se caen las estructuras políticas que están caducas en el país y en el mundo. Muy buen viernes para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Semilla 12 - Energía del Viernes 28/12/2018 - Trecena del Caminante del Cielo

Por Alejandra Dip

