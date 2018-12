La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/dic/2018 Campanenses de Primera:

Adrián Martínez, nuevo jugador de Libertad







El campanense, que durante 2018 disputó el torneo Paraguayo con Sol de América, será el nuevo refuerzo de Libertad para el 2019, quien adquirió el 50 por ciento de su pase. El delantero campanense Adrián Martínez fue confirmado este martes como nuevo refuerzo de Libertad para el 2019. El delantero argentino participó para Sol de América durante el torneo Clausura 2018, habiendo convertido 12 goles. La entidad se hizo del 50 por ciento del pase del futbolista y fue uno de los refuerzos para disputar el torneo 2019 de la principal liga paraguaya. Martínez que es hincha de River Plate, jugó en Defensores Unidos de Zárate (por el torneo de la C), para luego disputar con la camiseta de Atlanta una buena temporada en el torneo de la B. Llegó a Paraguay en 2018 a Sol de América donde luego de un período de adaptación, fue afianzándose en el equipo "Danzarín" llegando al final del torneo del vecino país en su mejor momento futbolístico. Además de jugar la próxima temporada paraguaya, también disputará con el "Albinegro" la Copa Libertadores de América, por lo que se le abriría una vidriera internacional al jugador campanense. Hace unos meses, en una entrevista que mantuvo con La Auténtica Defensa, nos decía: "Llegué con expectativas de crecer y tratar de mostrarme. Me encontré con un fútbol parecido al de Argentina y por suerte me adapté bien". Consultado por nosotros sobre que esperaba de su futuro, agregaba: "No pienso en lo que pueda venir a futuro, que pase lo que tenga pasar, dejo todo en las manos de Dios".



ADRIAN MARTINEZ CON LA CAMISETA DE LIBERTAD.



Campanenses de Primera:

Adrián Martínez, nuevo jugador de Libertad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: