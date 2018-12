La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Tiempo de Limpieza:

Es a través de un convenio que suscribió con la empresa SCRAP Service. Se procesarán cerca de 350 vehículos, lo que libererá por completo el viejo depósito municipal, que será limpiado y acondicionado para no dejar pasivo ambiental. El intendente Abella adelantó que se seguirá limpiando la vía pública de autos abandonados. Cientos de autos abandonados sobre la vía pública están camino a Vaca Muerta o hacia algún pozo petrolero del sur de los Estados Unidos. Claro, primero deben convertirse en el acero de los tubos sin costura producidos en TenarisSiderca con la chatarra alimentada por SCRAP Service, empresa con la que el Municipio está completando un convenio para la remoción de los vehículos remanentes en su depósito de avenida Yrigoyen. Una grúa cedida por Tecmaco comenzó este viernes a cargar a un camión -a su vez prestado por SCRAP- los cerca de 350 autos en estado de inutilización que se irán despachando hacia el molino de trituración. Antes, los rodados habían sido despojados de sus tanques de combustibles y de sus fluidos para evitar explosiones al momento de su destrucción. En paralelo a todo ese proceso, encarado íntegramente por personal municipal, se llevaron adelante los trámites legales para poder disponer de los vehículos almacenados en el depósito municipal, instancias administrativas que incluyeron la elevación de edictos, la notificación a los propietarios de los vehículos y el registro de su destino final en cada uno de los legajos. El intendente Sebastián Abella acompañó el inicio del despacho a trituración de los autos y reveló que el Municipio retira de la vía pública entre 10 y 15 autos por semana, lo que hace "verdaderamente importante seguir limpiando la calle, los barrios, la ciudad y las veredas, donde siempre tenemos autos abandonados por mucho tiempo". Abella destacó además que con los envíos comenzados este viernes el Municipio dejará el predio de calle Yrigoyen para pasar a operar el depósito oficial desde la calle Lurachi frente al Cementerio, donde el espacio disponible es más amplio y el costo del alquiler, menor. "Ya estamos trabajando en ese lugar, donde se van a ir acopiando nuevos vehículos y, cuando estén los pasos legales completados, se va a hacer un tercer desguace para chatarra", adelantó el jefe comunal. El próximo envío consistirá en una tanda de motocicletas. El Municipio percibe alrededor de $4.500 por tonelada de chatarra despachada, aunque la ecuación que maneja no es comercial, sino que está diseñada pura y exclusivamente para producir beneficios en la vía pública, eliminando focos contaminantes que actúan como criaderos de mosquitos y ratas. "Habitualmente tenemos reclamos por autos abandonados que generan lugares oscuros, lugares que nos impiden el acceso desde las cámaras, así que tiene que ver con la seguridad también", expresó por su parte Abel Milano, secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana. El funcionario además aclaró que en el Depósito municipal no hay autos judicializados. "Si tiene pedido de secuestro, se entrega el vehículo a la Justicia para que haga las actuaciones correspondientes. Acá no hay vehículos con pedido de secuestro", explicó Milano. Con el despacho de estos 350 vehículos, la Dirección de Tránsito podrá empezar a trabajar sobre el pasivo ambiental dejado atrás por el depósito de Yrigoyen. Su titular, Alejandro Barja Sosa, comentó ayer que el predio "no era el lugar adecuado para disponer la chatarra, pero así fue heredado", por lo que celebró la mudanza a la nueva base que sí tiene "la zonificación correspondiente para este tipo de trabajos". Los esfuerzos ahora se concentrarán, precisó, en limpiar el terreno, desratizarlo, hacerle las refacciones que hagan falta y entregarlo a su propietario. "Nosotros ya estamos instalados en el nuevo predio, donde debe haber unas 5 mil motos. Ese el próximo proceso de despacho, administrativamente más largo, peros los edictos ya han sido elevados. Estimo que se dará en 4 meses. La idea es alcanzar una dinámica que nos permita cada 6 meses enviar como chatarra lo acumulado", señaló Barja Sosa.

El depósito municipal de calle Yrigoyen comenzará ahora a ser reacondicionado.





Círculo virtuoso: Los autos dejarán de contaminar el ambiente y servirán de base para tubos sin costura fabricados en Campana.





Dos hombres de Defensa Civil supervisan el despacho de los vehículos.



