La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 En cuatro meses, el SAME Campana realizó más de 1.500 salidas







El servicio gratuito de emergencias y urgencias 107 trabaja con 3 ambulancias de alta complejidad y un equipo integrado por profesionales de la salud. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Provincia cumplió 4 meses en la ciudad y ya atendió más de 1.500 casos. Con 3 ambulancias de alta complejidad y 2 profesionales de la salud por guardia, brinda una respuesta adecuada y eficiente a las necesidades de la población frente a emergencias y urgencias médicas las 24 horas los 365 días del año. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió entre el viernes 21 y el martes 25 de diciembre donde se realizaron 100 salidas. "Estamos orgullosos de la implementación del SAME en la ciudad, que gracias a la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal llegó a Campana para fortalecer el sistema de salud y brindar una mejor atención a los vecinos", dijo el intendente Sebastián Abella. Las llamadas del 107 son recepcionadas en la Central Operativa ubicada en la sede de la Secretaría de Seguridad del Municipio, que categoriza y envía las solicitudes de auxilios. En las últimas semanas debido a la creciente demanda del servicio se optimizó el sistema de comunicación incorporando repetidoras que permiten atender varios llamados en forma simultánea. "Estamos contentos porque durante estos cuatros logramos afianzarnos en la ciudad y obtuvimos la confianza del vecino que reconoce nuestro compromiso a la hora de brindarles una eficiente atención", destacó Marcelo Crugnale, director de SAME Campana. Además del 107, los vecinos pueden solicitar asistencia médica a través de la aplicación del celular Alerta Campana o comunicándose con el CIMoPU al 423263. Son los operadores quienes reciben los llamados y, de acuerdo a un protocolo de actuación, clasifican los casos para establecer su prioridad de atención.

SAME Campana, servicio gratuito de emergencias y urgencias 107







En cuatro meses, el SAME Campana realizó más de 1.500 salidas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: