La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Violento choque en Moreno y Cabrera







Dos móviles del SAME acudieron al lugar para trasladar a tres personas heridas En la tarde de ayer, dos automóviles Fiat, un Siena y un Mobi, impactaron en la intersección de las calles Mariano Moreno y Cándido Cabrera; resultando tres personas con golpes y contusiones, debiendo ser trasladados al Hospital San José por personal de SAME Campana. En el Fiat Mobi viajaba una pareja con una menor de edad, mientras que en el Fiat Siena lo hacían dos hombres. Personal del Comando de Patrulla de la zona 3 acudió al lugar y también personal de Defensa Civil, colaborando en el operativo de tránsito y rescate en la mencionada esquina. Tanto la mujer como la menor del primer movil fueron trasladados en una de las ambulancias del SAME, mientras que uno de los hombres del Siena fue trasladado en otra de las unidades.

Violento choque en Moreno y Cabrera









#Dato violento choque en Moreno y Cándido Cabrera, un Fiat Siena y un Fiat Mobi, tres personas fueron trasladados al hospital por ambulancias ?? del SAME. Comando ?? zona 3 y Defensa Civil de #Campana pic.twitter.com/DWBv4V2Fiw — Daniel Trila (@dantrila) 29 de diciembre de 2018

Violento choque en Moreno y Cabrera

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: