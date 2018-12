Semifinal Abierto

Interacero y Mirtha la pantera iban 1 a 1 faltando 5 minutos para finalizar el encuentro que se suspendió por amenaza de tormenta eléctrica. El global da 4 a 2 a favor de Interacero que sería el virtual primer finalista de la Copa Ameghino del Club Ciudad de Campana. La suerte parece estar echada a pesar de que técnicamente, el partido fue suspendido y quedan 5 minutos para el milagro de al menos empatar en el resultado global y así Mirtha y la pantera lograr forzar los penales. Y lo cierto es que si no se hubiese suspendido el partido, cuando estaban empatados 1 a 1 con Interacero, Mirtha los tenía contra un arco y el equipo blanco se había resignado a jugar de contraataque, dejando a Walter Bertoli solo para recibir algún pelotazo. Sin estar obligado, ya que había ganado 4 a 2 en el partido de ida, Interacero arrancó el partido con la pelota al piso y proponiendo, y de hecho, a los 5 minutos el primer remate peligroso del partido estuvo en los pies del goleador del torneo, Matías Gatti, remate que desvía Ramiro Antelo. Cinco minutos más tarde, los de camiseta violeta respondieron con un complicado remate de Walter Bértoli que el arquero Yago Aguilera desvió al corner con gran destreza. De hecho, ambos arqueros fueron figuras a lo largo de todo el encuentro. Ambos lograron mantener sus vallas en cero durante todo el primer tiempo en el que Interacero pretendía llegar jugando, mientras que Mirtha prefería no disputar el medio campo y apelaba a pelotazos que la torre Fernando Ezquivel, de espaldas al arco, le bajaba a sus escoltas y así iniciaban el ataque. El segundo tiempo fue totalmente distinto, porque Interacero logra un gol al minuto y medio de juego; luego de un desborde Matías Gatti que conecta Cristobal Vener y dejó a Antelo sin posibilidades de defensa. Así las cosas, de a poco Mirtha fue empujando a Interacero hacia su arco. Los de blanco dejaron a la pesca a Juan Amestoy, quien mucho no pudo hacer merced a la severa pero bien intencionada marca de Lisi Acutain. De hecho, Interacero dejó todo el medio campo libre, y Acutain salía jugando con su arquero, Antelo, quien a su vez se encargaba de tirar filosos centros a la olla e incluso rematar de media distancia, comprometiendo los reflejos de Antelo. El gol del empate llegó a faltando 5 minutos, con un tiro libre que Walter Bertoli colgó en el ángulo derecho de la valla blanca. Fue entonces que, luego de varios avisos del cielo y frente al riesgo de la caída de un rayo, se suspendió el partido y también la siguiente semifinal, que debían disputar Humilde Team y Hierros Campana. Hoy, si el tiempo lo permite se considerará jugar los 5 minutos restantes para darle la posibilidad a Mirtha de hacer 2 goles en 5 minutos; y jugar la otra semi pendiente.





Walter Bertoli acomoda la pelota para luego clavarla en un ángulo. El empate llegó demasiado tarde.





Severo y efectivo, Lisi Acutain no le dejó opciones Juan Amestoy, quien quedó a la pesca todo el segundo tiempo.



Semifinal Abierto

