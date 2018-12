La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Federico Jourdan: "Nos quedan once finales"







En dialogó con Solo Ascenso el ex jugador de Sportivo Las Parejas se mostró confiado de cara al segundo semestre. "Queremos dejar a Dálmine en la B Nacional", expresó En medio de negociaciones y tratativas por la llegada de refuerzos, el plantel de Villa Dálmine aprovecha el descanso con vistas al inicio de la pretemporada. Es por eso que al momento de hacer un balance, Federico Jourdan dejó bien en claro los objetivos del elenco campanense de cara al 2019. "La sensación que queda del semestre es buena porque terminamos el torneo de la mejor manera, sacando siete de los últimos nueve posibles y clasificando a la Copa Argentina, que es lo que queríamos y un objetivo que nos habíamos planteado", comenzó el volante. Asimismo, el ex jugador de Sportivo Las Parejas hizo hincapié en las cosas que deberá corregir el equipo de cara al próximo semestre. "Tenemos que mejorar la regularidad, tuvimos una mala racha en medio del campeonato y eso no nos puede volver pasar. Si bien el rendimiento del equipo fue bueno, no lo podíamos plasmar en los resultados", admitió. Por otro lado, Jourdan habló sobre las ambiciones del plantel del Viola. "Para conseguir el objetivo, que es salvarnos del descenso, nunca hay que conformarse. Pese a que mejoramos la situación en la que arrancamos no hay que confiarse y es por eso que debemos seguir sacando puntos", tiró. Y agregó: "En lo personal estoy muy contento porque pude sumar muchos minutos que es lo que buscaba, esperemos el semestre que viene seguir teniendo la misma participación". "Imaginamos una segunda rueda más difícil, todos los equipos mejoran y va a ser muy duros. Nos quedan once finales y esperemos sacarlas adelante para dejar a Dálmine en la B Nacional", concluyó.



