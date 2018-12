La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 El Tiempo en Campana:

Probables lluvias y tormentas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy sábado habrá mal tiempo en Campana, con lluvias y tormentas de variada intensidad. Por momentos los chaparrones podrían ser intensos y generar anegamientos localizados. También habrá mejoramiento temporario durante los cuales se hará sentir el calor sofocante. La situación meteorológica muestra condiciones potenciales para el desarrollo de sistemas de tormentas en nuestra región durante este sábado. Por eso la probabilidad comentada, destacándose el riesgo de ocurrencia de chaparrones intensos, que se darán a lo largo del día y que traerían algunos trastornos. Como la masa de aire no cambiará, en los momentos de mejoramientos temporarios, el calor húmedo retornará, aunque a la temperatura debería estar más aplacada: 28 grados es la máxima prevista. El viento prevalecerá del Norte y soplará con algunas ráfagas. Mañana domingo lloverá en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, mejorando luego. Habrá también tormentas y es posible que se acumule una suma significativa de agua. El viento cambiará al Sur promoverá un secamiento moderado en horas de la tarde. La temperatura casi no bajará, es decir que hará calor un poco más seco. El lunes, amanecerá ligeramente fresco, volviéndose luego cálido y más húmedo. El cielo mostrará una mezcla de sol y de nubes y el tiempo estará inestable. No habría que descartar chaparrones aislados durante el día. Hacia la noche se dará un mejoramiento parcial y temporario, ya que podría volver a llover en la madrugada del martes. El martes es posible que se den chaparrones y tormentas desde la madrugada y que persistan durante el día, con mejoramientos temporarios. Hará calor húmedo y sofocante. El miércoles será un día muy complicado, con riesgo de lluvias y tormentas significativas. Se extenderán hasta la madrugada del jueves y luego se dará un mejoramiento mucho más firme, que debería persistir por varias jornadas. Pronósticos Hoy, sábado 29: hay probabilidad de chaparrones y tormentas, con algunos mejoramientos temporarios. Estará cálido y húmedo, con 22 grados de mínima y 28 grados de máxima. El viento soplará moderado del Norte, con ráfagas. Mañana, domingo 30: hay probabilidad de lluvias y tormentas hasta media mañana, Mejorando luego. Estará cálido y húmedo, con 23 grados de mínima y 29 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Sur. Lunes 31: la nubosidad será variable y el tiempo estará inestable. Hay probabilidad de chaparrones aislados durante el día. Amanecerá ligeramente fresco, volviéndose luego cálido: 17 y 31 grados son los extremos previsto de la temperatura. El viento soplará moderado del sector Este.



El Tiempo en Campana:

Probables lluvias y tormentas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: