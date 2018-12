La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Abella: "Con esta conformación política, va a ser muy difícil que el HCD pueda funcionar"







El jefe comunal cuestionó a la oposición por no querer debatir los proyectos que envió al recinto. Para el intendente el organo deliberativo "ha perdido su eje". El intendente Abella fue crítico respecto al funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante y manifestó que cuando la oposición le traba importantes proyectos, en realidad "le traban la posibilidad de crecer a los vecinos". Este viernes en ronda de prensa, el jefe comunal fue consultado por lo sucedido en la última sesión del HCD, de la que fueron excluidos del Orden del Día una decena de proyecto muy relevantes para el futuro de la ciudad. Al respecto, Abella señaló que fueron tratados cerca de 50 proyectos de ordenanza elaborados por la oposición y de los 15 que tenía previsto debatir Cambiemos, solo 5 llegaron al recinto, por lo que consideró que "no tiene sentido el funcionamiento de este Concejo Deliberante". "Ellos quieren cogobernar", sostuvo sobre los ediles opositores. "El Concejo Deliberante está creado para debatir qué necesidades tiene el Ejecutivo para gobernar, no para decirle al Ejecutivo qué tiene que hacer", manifestó Abella, para quien el órgano deliberativo "ha perdido el eje". "Si en la primera sesión que viene van a presentar vía artículo 52 cien ordenanzas, claramente lo único que les interesa son proyectos inviables, porque no tienen asignación presupuestaria y porque, repito, el Ejecutivo tiene que gobernar y ellos quizás tienen que poner freno a alguna ordenanza que mandemos, pero no enviar las ordenanzas para que nosotros gestionemos en base a sus propuestas", expresó Abella. Y advirtió: "Con esta conformación política, va a ser muy difícil que el Concejo Deliberante pueda funcionar en el 2019". Por otra parte, el jefe comunal habló de la ordenanza Fiscal que elevó al HCD y cuyo tratamiento quedó en suspenso. Reafirmó la importancia de esa reforma impositiva y sostuvo que la oposición piensa que no aprobándola, Cambiemos pierde votos. "Yo sé que no puedo esperar nada de este Concejo Deliberante. Sé que cualquier proyecto que quiera presentar no va a ser acompañado bajo ninguna razón puntual. No acompañar significa trabar, y si bien me pueden trabar a mí, también le traban la posibilidad de crecer a los vecinos de Campana", concluyó.

Abella: "Con esta conformación política, va a ser muy difícil que el HCD pueda funcionar"

