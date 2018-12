La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Opinión:

El 2018 por fin se va

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Este año que se está yendo no para de producir malas noticias para la mayoría de los habitantes de esta maltrecha patria nuestra. Ni siquiera Papá Noel se salvó de la debacle económica. Según informó la Cámara del Juguete las ventas de navidad cayeron un 19,8% en cantidades comparadas con la temporada de 2017. Esto es una demostración más de lo insuficiente de la reapertura de algunas paritarias y el bono de fin de año decretado por el Gobierno nacional. Un relevamiento de la agrupación Barrios de Pie que toma exclusivamente los comercios de barrios populares del primer, segundo y tercer cordón del conurbano, revela que la canasta básica de alimentos en ese sector que es el más golpeado por las políticas gubernamentales, medido desde noviembre de 2017 a noviembre de este año aumentó el 51,85%, es decir que fue bastante mayor que el índice general reafirmando una vez más que la inflación afecta en mayor medida a los que menos tienen. Como es casi una rutina, los jubilados siguen siendo blanco de los desaguisados del gobierno. Ahora volvió a echar mano a los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses para financiarse con una emisión de Letras del Tesoro por 86.000 millones de pesos. La operación retirará los fondos del organismo que tiene a su cargo el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. En una de sus últimas sesiones del año el Senado convirtió en ley el proyecto que elimina la obligación de la empresa Papel Prensa que comparten los diarios Clarín y La Nación con el Estado, de comercializar el papel para diarios a un precio único y público, disponiendo a su vez la desregulación de la importación de dicho papel. Esta nueva normativa favorece a los grandes medios, los llamados hegemónicos, en detrimento de los más pequeños, fundamentalmente del interior. Lo novedoso es que en este caso la iniciativa no provino del ejecutivo como un pago más al impresionante blindaje mediático del que goza, sino de dos diputados que normalmente se disfrazan de opositores, el federal Diego Bossio y su par del Frente Renovador, Marco Lavagna. Esta clara señal muestra el cuidado que se debe tener en al armado de la alianza opositora para evitar que se infiltren caballos de Troya serviles a los poderes permanentes con los que se deberá confrontar si se pretende revertir esta situación de constante y descomunal transferencia de ingresos en detrimento de las grandes mayorías. Como si no tuviéramos suficiente nos anoticiamos de la muerte de Jaime Torres, charango mayor de nuestra música y ser humano entrañable y el mismo día la de Osvaldo Bayer, uno de los pocos imprescindibles de nuestra historia. Bayer no fue sólo el riguroso historiador que nos permitió conocer y entender muchas luchas populares bastardeadas por la historia oficial, sino que fue un ser íntegro, inclaudicable en sus ideas por las que luchó hasta los últimos instantes de sus 91 años de vida. "Finalmente, la ética siempre triunfa. Pueden pasar muchos años, pero la verdad se impone" era uno de sus pensamientos que frecuentemente repetía. Nuestro mejor homenaje será luchar sin descanso ni claudicaciones para que se haga realidad más temprano que tarde lo que él pensaba. Tengamos en cuenta que más allá de nuestros deseos, el 2019 será el que podamos construir entre todos a quienes esta Argentina nos duele en serio. Por lo pronto este 2018 por fin se va.

