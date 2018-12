La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Charlas en el café:

¡Feliz 2024!

Por Vicente Blasco











"¡Perro, Perro! La vieja Lagarde dijo que el Fondo nos da una dispensa de 5 años en el pago de la deuda a cambio de que se cumplan las metas fiscales!", le grité a mi amigo ni bien puso un pie en Koval. Algunos se dieron vuelta sorprendidos. Incluso la chica de la máquina de café se me quedó mirando sin entender. "¿En serio?" me preguntó con los ojos grandes como dos huevos duros, mientras se sentaba y la moza ya le traía lo de siempre. Mitad de servicial, mitad para escuchar más información de la noticia. "No, en Campana... ¡que la inocencia te valga!", le dije con cierta infantil satisfacción, confieso. "¡Qué tarado! Entré como un caballo. Bueno, como un Perro…" me dijo con una sonrisa y a partir de ahí, comenzó otra mañana para mí. De hecho, me enteré que no vivía el día que creía estar viviendo. Todo por el Día de los Santos Inocentes… "Escucháme, ¿Qué tomaste? ¿Avivol?" me tiró el Perro como tomando envión en busca de la revancha. "A ver, decíme… ¿Por qué es hoy el día De los Santos Inocentes?" "Bueno, ni idea. Tiene que ver con algo de la iglesia. Pero no sé…", le contesté. "Bueno –me dijo- te voy a dar una muy resumida versión de los hechos que, entre otras cosas, demuestran que la Biblia no es sólo un cuentito. Sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Lo tenés a Herodes? Puesto por los romanos, era el rey de Judea cuando nace Jesús, de quien, por supuesto, no sabía nada. Cuando llegan los Reyes Magos a Jerusalén, (aclaremos que no eran reyes pero sí magos, es decir sacerdotes que interpretaban las estrellas y los sueños), preguntando dónde había nacido el nuevo rey de los judíos, Herodes consultó a sus propios sacerdotes, quienes le dijeron que las escrituras hablaban de un mesías que nacería en Belén. Entonces, Herodes mandó a los 3 magos a Belén y les pidió que avisaran cuando lo encontraran que también quería adorarlo. Ya en Belén, los magos interpretaron otro sueño donde supieron los planes de Herodes, y por supuesto, no le dijeron ni mú de dónde estaba el bebé, y se piantaron a Persia sin pasar por Jerusalén, obvio. Entonces Herodes, que quería conservar su puesto para él y para su descendencia, mandó a matar a todos los bebés de Belén, hasta 2 años de edad. De ahí, el recuerdo a los Santos Inocentes. Esos bebés fueron los primeros santos mártires del cristianismo". "Interesante. Algo me sonaba, pero no lo tenía claro. Flor de nene Herodes… Escucháme: el otro día, para Navidad, vos dijiste que Jesús no nació ni el 25 de diciembre, ni tampoco en el año que se dice que nació. ¿Sabés cómo es eso?", le pregunté sin mucha fe. Pero el Perro me sorprendió una vez más. "Bueno, ya hablamos que nadie sabía bien cuándo nació entonces en los tiempos de Costantino eligieron la festividad del Sol Invictus para festejar el nacimiento del Redentor. Pero hoy hay cada vez más evidencias de la fecha exacta de cuando nació Jesús. La recuerdo perfecto porque el mismo día cumple años mi suegra: 17 de abril". "¡Me jodés! ¿En serioooo?", le dije asombrado. "No, en Campana…" me devolvió el maldito. "Sí, es el 17 de abril. El cálculo lo hizo un astrónomo norteamericano, de la Universidad de Madison, el mismo estado de los puentes. Los puentes de Madison, terrible película. Bueno, el tipo empieza con eme: Montard o Molnar… no sé. La cuestión es que el tipo determina que la Estrella de Belén es Júpiter parada en Capricornio. Eso en Persia, hoy Irán, era un fuerte indicio astrológico del nacimiento de una gran rey y la estrella apuntaba a Judea. Este astrónomo corrió una simulación por computadora y todo cierra. Incluso cómo Júpiter los guía todo el camino hasta Jerusalén; y luego, cuando retoman el viaje, Júpiter está en eje con Belén, pueblo al que llegan el 19 de diciembre del año cero, cuando Jesús ya tenía 8 meses y tal vez gateaba". "¡Acá está! ¡Michael Molnar! Ese es el astrónomo…" le dije eufórico consultando mi teléfono y continué: "¿Y el tema de que nació como 5 ó 6 años antes que me habías dicho?". "Bueno, ahí tenés", dijo. "Ese dato fue fundamental para correr el programa de Molnar y que todo el rompecabezas se arme. En el tiempo de Constantino, mandaron a diseñar un nuevo calendario "no pagano", que es el que nos rige ahora y toma como punto de partida el nacimiento de Cristo. ¿Viste que hablamos de Antes de Cristo y Después de Cristo? Antes que me preguntes una burrada, te aclaro que nada que ver con la Banda AC DC, siglas que en Inglés significan Corriente Alterna – Corriente Continua. Bueno, la cuestión es que hicieron mal los cálculos. Se basaron en los años de los reinados de los emperadores romanos. Pero se morfaron 4 años en los que Augusto gobernó con su nombre real: Octavio. Y para colmo, también se morfaron el año cero. Es decir, el nuevo milenio lo tendríamos que haber festejado en 1995…" "Mirá, la verdad es que lo de los Reyes me parecía más un cuentito que un dato histórico" le dije, y el Perro tiró sobre la mesa otra inesperada sorpresa para mí: "No sólo no es un cuentito, y además ahora todo cierra astronómicamente… Los Reyes Magos lograron escapar. Cuando tengas unos mangos, tomáte un vuelo a Alemania y visitá la catedral de Colonia. Ahí están los huesos de nuestros tres héroes que no cayeron en la trampa de Herodes". Como siempre, el Perro me dejó pensando. Nos despedimos, y cada uno a lo suyo. Pero en vez de arrancar para la plaza, primero pasé por la agencia de Rocca y Luis Costa. Aposté 30 pesos al 2024; 30 al 024; y 30 al 24. Y me hice la señal de la cruz. Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café:

¡Feliz 2024!

Por Vicente Blasco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: