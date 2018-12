La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Carla Navazzotti: "Durante el año trabajamos para sostener el tejido social"







Carla Navazzotti, dirigente peronista en Vamos Campana, sostuvo que "El avance de las políticas de ajuste del Gobierno de Cambiemos, ha deteriorado a pasos agigantados el tejido social. Hemos sido testigos de como aquellos que habían mejorado su calidad de vida y ya tenían las necesidades básicas cubiertas sufrieron en los últimos años una movilidad descendente muy marcada y preocupante". "Los niños que viven en condiciones de contextos vulnerables fueron los más afectados, por eso es que desde que comenzamos con el espacio, yo como encargada del área social me preocupo y ocupo por pensar pequeñas soluciones, que si bien no son definitivas, es una ayuda para que se pueda mantener contenida a esa parte de la sociedad. Desde la parte educativa lanzamos el programa "Vamos Las Mochis", donde se conformó un equipo de organización muy bueno, con Magui Pérez, Agustín Bustos y Gabita Orquiguil. Alrededor de 200 chicos empezaron las clases en Marzo 2018 con mochila y útiles nuevos en la 2da edición del programa, y vamos por la tercera en Marzo 2019. El invierno también fue preocupante, así que se llevó adelante durante todo el año, de forma ininterrumpida, una "Cruzada Solidaria". Juntamos Ropa de abrigo, calzado y alimentos no perecederos y los entregamos a familias que no podían adquirirlo y también, asistimos a familias que habían perdido su casa por incendios en algunos barrios de nuestra ciudad. Luego vimos como se fueron acrecentando la cantidad de comedores comunitarios y también la cantidad de niños y niñas que asisten, así que pensamos el programa "Nutriendo el Futuro", programa de alimentación en el que llegamos a comedores comunitarios con Super sopa (alimento hiper nutritivo)". A continuación, Navazzotti remarcó que "En todo esto se formó un equipo de mujeres fuertes y muy predispuestas, Silvia Sacco y Eugenia Tani con quienes nos pusimos inmediatamente a recaudar fondos para comprar la Sopa. También lanzamos campaña "Post-inundación" y juntamos: sábanas, frazadas, elementos de limpieza, etc. Y los dimos entre aquellos que habían perdido sus pertenencias en inundaciones, ya que mas allá de la inundación en si, los que caminamos los barrios sabemos que el problema serio viene cuando el agua baja, y ya no te queda nada". Para finalizar, Carla Navazzotti concluyó que "Sabemos que nunca es suficiente, estamos luchando desde nuestro espacio político, con militancia, poniendo el cuerpo y juntando recursos con la ayuda de los vecinos mismos para llevar todo esto adelante. Lo único que nos interesa es que la gente no baje los brazos, que sepa que hay esperanza y que al menos hasta que la situación se pueda revertir no están solos, nosotros estamos pensando en ellos".



