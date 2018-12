La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Rubén Romano: "Queremos que la nueva Costanera sea de todos los vecinos"







El Concejal del PJ-Unidad Ciudadana se refirió a la aprobación del Proyecto presentado que autoriza al Municipio a adquirir los terrenos de la Costanera, y poder desarrollar un emprendimiento propio. "Este espacio público no puede ser privatizado" aseguró el edil, quien indagó: "¿Por qué algo que puede ser un gran negocio para un privado, no puede resultar un excelente beneficio para el Municipio?". En la sesión de ayer, el Honorable Concejo Deliberante aprobó un importante proyecto presentado por el Concejal justicialista Rubén Romano, que autoriza al Municipio la adquisición de los terrenos de la Costanera, pudiendo desarrollar allí un proyecto alternativo al impulsado por el Municipio, quedando las tierras en poder del Estado local. "Intentar recuperar la Costanera ha sido un proyecto desde siempre para nuestra Ciudad. Pero no se puede hablar de recuperación, si estas tierras caen en manos de empresarios privados. Por eso, le dimos las herramientas necesarias al Municipio para que pueda concretar la compra directa de los terrenos de la Costanera, y que los mismos pasen de manera definitiva a ser patrimonio de los campanenses" explicó el Concejal Romano, tras la sesión que no contó con la presencia del oficialismo. Al respecto, agregó: "El único sector de costa que puede ser utilizado por los vecinos pertenece al AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado). Hoy, la Nación vuelve a instalar esa ola de privatizaciones, que en su momento hizo que esas siete hectáreas quedaran en manos de una compañía inglesa. Sin embargo, en la década del 40 volvieron al Estado Nacional, pero hoy se ha decidido volver a privatizar estas tierras al mejor postor". El referente de Unidad Ciudadana sostuvo que "se trata de un sector que se vende a un valor que se multiplicará ni bien quede en manos de empresarios. Sin dudas, un mega proyecto inmobiliario en donde solo una pequeña parte sería de uso público, aunque esto no garantiza el acceso a los vecinos ya que dependería de los nuevos dueños. Por eso, nada mejor que sea la Comunidad, a través de su Municipio, que explote el sector y pueda concretar una nueva Costanera, tal como la venimos soñando desde hace muchos años". Respecto al futuro del lugar, el Concejal proyecta "realizar en conjunto un complejo turístico y administrativo para Campana. Deberíamos preguntarnos… "¿Por qué algo que puede ser un gran negocio para un privado, no puede resultar un excelente beneficio para el Municipio?. Esto traerá beneficios para el Municipio de inmediato, que puede representar un importante ingreso de fondos para realizar obras, para mejorar la salud, la educación, y brindar más seguridad a nuestros vecinos". Según el proyecto, para la adquisición de las tierras la Comuna debiera utilizar cerca del 3% de lo que proyecta recaudar durante el año próximo. "Se trata de una suma muy similar a lo que costó la remodelación de la Av. Rocca, por ejemplo. Un costo menor, si pensamos que se involucra el futuro de Campana, para nuestros hijos y nietos. Este espacio público no puede ser privatizado. Queremos el desarrollo del sector costanero, pero que sea para los vecinos. Para todos, y no para unos pocos" finalizó Rubén Romano.

Romano recorrió la Costanera y en un video, explicó los fundamentos de su proyecto



Rubén Romano: "Queremos que la nueva Costanera sea de todos los vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: