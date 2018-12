La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Cazador: "El proyecto de Romano sobre la Costanera es un mamarracho absoluto"







Así lo aseguró el concejal Cambiemos Carlos Cazador luego que en el HCD se aprobara en tratamiento express una iniciativa impulsada por el edil kirchnerista que sería imposible de aplicar porque el predio es del Estado Nacional y no está en venta. "El proyecto de Romano sobre la Costanera es un mamarracho absoluto", aseguró el presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Carlos Cazador. Estas declaraciones llegaron luego que en el HCD se aprobara en un tratamiento express una iniciativa impulsada por el edil del PJ que sería imposible de aplicar porque el predio pertenece al Estado Nacional, no está en venta y por ley va a subasta pública, explicó el legislador. Además, hizo hincapié en que el Estado no puede participar como comprador en la subasta ya que su valor es indeterminado y va variando en el ejercicio. "La oposición kirchnerista que representa Romano, en 20 años no pudo brindar alternativas a esta temática y ahora mágicamente surgen estas paupérrimas soluciones", enfatizó Cazador, al tiempo que recordó el bluf promocionando el "Puerto Maderito" por la gestión anterior. Por otro lado, indicó que estos terrenos actualmente están abandonados sin acceso al público. Con el proyecto de la AABE se ganará más del 70% del espacio en pos de generar una costanera para que los vecinos disfruten. "La ordenanza que presentaron es una barbaridad, no tiene especificado la circunscripción, lugar, ni denominación catastral, eso es una vergüenza para los concejales que después de tantos años de trabajo tengamos que ver estos mamarrachos", sostuvo. Cazador también indicó que "la oposición está en contra del proyecto de la gestión del intendente Abella porque saben que los perjudica electo-ralmente".

Carlos Cazador cuestionó al concejal Romano por presentar ´paupérrimos proyectos´.



Cazador: "El proyecto de Romano sobre la Costanera es un mamarracho absoluto"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: