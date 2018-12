La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 La cocina de la abuela Berta:

Tostadas, ensaladas y pan de pescado

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Hoy es el último sábado del 2018 y hay que prepararse. En casa tenemos la costumbre de cenas frías, así nadie termina cansado ni transpirado… Eso sí: mientras se pueda, el asadito especial del 1 de enero no se negocia. Acá van ideas, espero que puedan utilizar algunas. Les deseo un muy buen 2019 para todos. PAN DE PESCADO INGREDIENTES - 1kg de merluza molida - 2 huevos - 1 taza de avena molida fina - 1 zanahoria rallada - 1 cebolla chica rallada - sal, pimienta, jengibre, curry - 1 cucharadita de ketchup - 1 diente de ajo picado - Pan rallado - Aceite PREPARACIÓN Mezclar en un bol todos los ingredientes y batir que queden bien integrados. Poner aceite en una budinera o fuente tipo de budín inglés poner la pasta. Cubrir con pan rallado y cocinar al horno suave 20 minutos. Probar si está listo, dejar entibiar y desmoldar, se puede cocinar a baño maría sobre la hornalla o en microondas. Se puede acompañar con ensaladas verdes y mayonesa. TOSTADITAS AROMATIZADAS Comprar pan de bollitos grandes y dejarlo varios días, hacer rodajas finas y poner al horno: fuentes con aceite, una parte cubrir con orégano, otra con pimienta, con ají molido, así con diferentes especias. Cuidando que no se quemen. ENSALADAS CON CEREALES DE CEBADA - 2 tazas de cebada perlada hervida con abundante agua, - 2 papas cortadas chicas - 2 huevos duros - 2 cebollas de verdeo picadas finas. - Condimentar con mayonesa o con aceite, vinagre y sal. DE LENTEJAS - 2 tazas de lentejas - Ajo, perejil, huevo duro - 2 duraznos pelados y cortados en cuadritos - Condimentar con vinagreta DE REPOLLO Repollo rojo, y blanco cortado en juliana con cebolla morada y brotes de soja condimentar con vinagreta. Si no, hay otra versión: Repollo, zanahoria, cebolla, pepino y aceite, sal y vino blanco. DE HOJAS Escarola, lechuga morada, palta, ananá y tomates cherry GRIEGA Aceitunas negras, verdes, morrones rojos y verdes tomates, lechuga y cebolla en juliana. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



