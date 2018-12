La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/dic/2018 Cambiemos:

"Gracias a la voluntad del intendente Abella se prohibirá la pirotecnia ruidosa en Campana"







Los concejales de Cambiemos celebraron que en la última sesión del año se apruebe este importante proyecto que fue presentado por uno de ellos meses atrás en el HCD con el fin de que se dejen de comercializar petardos que perjudiquen a personas y mascotas. Los concejales de Cambiemos celebraron que en la última sesión del año se apruebe la prohibición de la pirotecnia ruidosa en Campana y sostuvieron que esto se logró "gracias a la buena voluntad del intendente Sebastián Abella". Los ediles recordaron que este importante proyecto fue presentado meses atrás en el Concejo Deliberante por el edil oficialista, Alejandro Deppeler, (que se encuentra en uso de licencia) a los efectos que se dejen de comercializar y fabricar petardos que perjudiquen a personas que sufran trastorno del espectro autista (TEA), adultos mayores y mascotas. En esta línea el cuerpo de concejales integrado por Carlos Cazador; Luis Gómez; Romina Buzzini; Miriam Cazenave; Marina Casaretto; Diego Lis; Christian Amaya; Norma Ibarra; y Juan Carlos Pandiani, explicaron que la iniciativa fue trabajada en comisiones durante todo el año y que en un momento fue negado totalmente por la oposición y dijeron que no la iban a acompañar. Y añadieron: "Nosotros estábamos tan comprometidos en sacar esta ordenanza dada la importancia que tiene, que le propusimos a la oposición que presenten alternativas, cosa que no hicieron; por lo tanto modificamos el proyecto a mano alzada en comisión y así logramos que se firme su despacho". "Lamentablemente –expresaron- esta ordenanza se tardó en aprobar porque la concejal Calle no lo quería acompañar y afirmaba que era una simple comunicación, algo que no era real. Por tal motivo, el proyecto no pudo entrar en vigencia para estas fiestas". Para finalizar aseveraron que "el hecho de no presentarnos a la sesión no impide que esto se lleve adelante y que se pueda votar; en cambio cuando la oposición no asiste nos quita la posibilidad de sesionar porque no dan quórum, abusándose de eso para realizar maniobras antidemocráticas".

Los concejales de Cambiemos celebraron que se apruebe la prohibición de la pirotecnia ruidosa en la ciudad.



Cambiemos:

"Gracias a la voluntad del intendente Abella se prohibirá la pirotecnia ruidosa en Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: