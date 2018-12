Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico 2018

Los ganadores del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino estuvieron ligados este año a la actividad agrícola: se trata de una sembradora inteligente y un programa de prensado eficiente, que obtuvieron los premios en la categoría "Pyme" y "Emprendedor", respectivamente. Las entregas del Premio -organizado por Tenaris junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y con el apoyo de Endeavor- fueron realizadas durante el 17º seminario ProPymes el miércoles 12 de diciembre por Javier Martínez Alvarez, presidente de Tenaris Cono Sur, y Guibert Englebienne, presidente de Endeavor Argentina y co-fundador de Globant, quienes también compartieron un panel sobre innovación. Por la categoría Pyme, la empresa premiada fue Soluciones Metalúrgicas (Villa Carlos Paz, Córdoba), por su proyecto Sistema de Siembra Directa de precisión por Control Numérico por Computadora. Su director, Jorge Lessio, recibió el reconocimiento. Por su parte, el premio categoría Emprendedor lo ganó el proyecto "P54" (Rosario, Santa Fe), una nueva tecnología para extracción de aceite de soja a baja escala. Recibió la distinción Nicolás Seggiaro, titular del proyecto. Los ganadores reciben $350.000 y $200.000, respectivamente, destinados a dar soporte para la concreción de sus respectivos desarrollos. "Me llena de orgullo que desde Tenaris podamos ayudar a nuestros emprendedores y pymes a concretar sus ideas. Este año las postulaciones recibidas marcaron un récord en la historia del Premio Tenaris. Felicito a los ganadores y agradezco a todos aquellos que participaron", expresó Martínez Álvarez. Desde el 2005, el Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico distingue proyectos con el fin de promover su desarrollo tecnológico y fomentar la vinculación del ámbito científico y tecnológico con el sector productivo. En su 14º edición y por primera vez, el premio cuenta con el apoyo de Endeavor, una organización que impulsa el desarrollo del país apoyando a emprendedores de alto impacto y promoviendo la cultura emprendedora. El Premio Tenaris es una invitación a la apuesta por la creatividad e innovación para desarrollar el tejido industrial de la Argentina. Innovación, el nuevo idioma común Previo a la entrega de las estatuillas, Javier Martínez Álvarez y Guibert Englebienne compartieron un panel sobre innovación moderado por la periodista especialista en tecnología Martina Rúa. "Innovar es una manera de ver tu negocio y empresa. Y no hay duda que esa visión está en el ADN de nuestra compañía, con una reinvención permanente que la llevó a sumar procesos, desarrollar nuevos productos y a la creación de su propio Centro de Investigación y Desarrollo. Por otra parte, creo que también es un imperativo. Basta con ver la revolución del gas y petróleo no convencionales -lo que está pasando en Vaca Muerta- y cómo eso nos obliga a cambiar la manera en la que dialogamos con nuestros clientes, quienes ahora necesitan productos y servicios más rápidos y eficientes", explicó Martínez Álvarez. Para Englebienne, innovar es "la capacidad de estar siempre pensando diferente y generar las condiciones para llevar esas ideas a algo que tenga impacto". Señaló que no es la tarea de un solo referente o área, sino "de todas las personas que integran una compañía e incluso de aquellas que aportan valor desde afuera". El Chief Tecnology Officer (CTO) de Globant, una de las mayores empresas latinoamericanas de internet, aseguró que el Grupo Techint fue "una inspiración" a la hora de fundarla. "Cuando planteamos nuestra compañía -comentó- la multinacional sobreviviente más joven de Argentina ya tenía 50 años de edad y era Techint. Por eso, siempre pensamos en el largo plazo, jugamos a cumplir las reglas y vimos al mundo entero como nuestro territorio". "Otra cosa que admiro del Grupo es su capacidad de generar equipos de management increíbles, capaces de integrar una compañía global y de ejecutar en cualquier parte del mundo. Hoy nosotros somos globales y tenemos la misión de formar nuestros líderes de equipo en nuestra cultura. Y eso es algo que viene haciendo Techint desde hace décadas", resaltó. Además, Englebienne enumeró las claves para emprender cualquier proyecto exitoso: "Un gran sueño, un equipo fundador sólido que comparta las mismas aspiraciones y valores, buscar una oportunidad gigante y generar desde el primer día una cultura donde vos vas a hacer el primero en promoverla". "En el fondo, la innovación es un problema de actitud, de saber provocar el cambio", sostuvo sobre el final del panel Martínez Álvarez. El presidente de Tenaris Cono Sur repasó los últimos desarrollos tecnológicos de la compañía, como el simulador de grúas, el casco de realidad aumentada y una aplicación móvil de gestión de personal, y motivo a las pymes presentes a lanzarse a un estado de transformación permanente. "Les aseguró que innovar no tiene nada que ver con la capacidad financiera de una empresa. Cualquier pyme puede hacerlo si se replantea cómo se vincula con sus trabajadores, cómo procesa su contabilidad o su relación con los clientes. Es así como le daremos solidez a nuestra empresa frente a la coyuntura cambiante", afirmó. Desarrollo argentino El jurado del Premio Tenaris estuvo compuesto por referentes especializados de distintos organismos. Por el Centro Argentino de Ingenieros, Horacio Salgado; por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Jorge Luis Roces; por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Jorge Aguado; por Endeavor, María Julia Bearzi y por Tenaris, Gabriel Carcagno. Se convocaron a pymes y emprendedores argentinos a presentar proyectos de desarrollo tecnológico con factibilidad de concreción económica e industrial vinculados a los sectores metalmecánico, energético, petroquímico, minero, autopartista y siderúrgico o sus cadenas de valor. La sembradora inteligente El proyecto de Soluciones Metalúrgicas es un desarrollo focalizado en la agricultura de precisión en siembra directa. Convierte a la sembradora en herramienta de precisión mediante la incorporación del Control Numérico Computarizado. A través de un software se comanda tanto la dosificación de siembra como de fertilizante y la inoculación y curado de semillas. Logra un aumento de producción de hasta un 65% diario. Tres trabajos en una sola operación logrando un importante ahorro en el proceso final de siembra; máxima precisión, mayor velocidad de siembra, simplicidad de puesta a punto, reducción de costos de logística, mantenimiento y consumo de combustible. Prensado eficiente El proyecto P54 busca la innovación basada en el cambio del paradigma de la prensa continua a tornillo por una nueva tecnología de prensado hidráulico por batch, diseñada específicamente para trabajar a baja escala. Entrega la presión necesaria en el momento justo. Aumenta en un 35% el rendimiento de extracción de aceite (respecto al prensado actual) y mejora la calidad del expeller, a la vez que permite su colocación en nuevos mercados. La decisión de Tenaris de organizar este Premio está en línea con su visión industrial, que considera a la Investigación y Desarrollo (I+D) como herramienta de diferenciación y liderazgo. Desde hace más de 20 años la compañía invierte en I+D para optimizar procesos y crear valor agregado, alcanzando ventajas que contribuyen a las operaciones de sus clientes y promueven su crecimiento. El Premio se enmarca en el compromiso de la empresa por el desarrollo y las acciones que impulsa Propymes, que promueve la competitividad de las pymes vinculadas. A través del mismo, busca transmitir su trayectoria y experiencia en I+D al ecosistema pyme y emprendedor.

Javier Martínez Alvarez, presidente de Tenaris Cono Sur, entrega los premios al desarrollo tecnologico argentino pyme y emprendedor











Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico 2018

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: