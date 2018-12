Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 30/dic/2018. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del domingo, 30/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Otra versión de los hechos de un robo en San Jacinto Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

La hermana de la detenida aporta datos y pide se amplie la investigación

Sucedió el 23 a la madrugada y hubo tres detenidos. "Minio estaba comprando con mi sobrino y mi hermana. Si tienen que pagar que paguen, pero lo justo y necesario", dijo Macarena Kessler a La Auténtica Defensa y acusa a la víctima de dealer. La noticia la publicamos en nuestra edición del miércoles 26 de diciembre, bajo el título: "Intento de asalto termina con dos detenidos y el dueño de casa gravemente herido", donde se relata un hecho policial que tuvo lugar en la madrugada del 23 en el barrio San Jacinto. "Según consta en el parte policial, la víctima es Maximiliano Pereyra de 31 años de edad, quien presentaba lesiones contusas en cabeza y diferentes partes del cuerpo; quién manifestó que ingresaron a su domicilio donde se encontraba con su pareja Julia Geréz, de 33 años quién también fue agredida, tres sujetos (dos hombres y una mujer) armados y con intenciones de robo. La víctima opuso resistencia, y luego de un forcejeo inicial estaba siendo brutalmente golpeado al momento del arribo de la policía", dice nuestra crónica. Además, se agregan detalles tales como "al llegar los efectivos, casi de inmediato al lugar, los vecinos informan que se ha producido un robo en dicha vivienda. Al ingresar encuentran a dos personas de sexo masculino y una mujer que agredían al dueño de la casa. Ante la voz de alto del personal de la fuerza bonaerense, los supuestos asaltantes escaparon por el fondo de la propiedad; nos sin antes disparar contra los propios uniformados. Sin embargo, la mujer de 35 años vecina del barrio, logró ser aprehendida a los pocos metros con un corte en una de sus piernas producto de haber intentado saltar un cerco en su fuga. Posteriormente personal policial incautó un arma de fuego marca Bersa Thunder con número de serie limado en los fondos de la propiedad y, por dichos de vecinos, uno de los hombres que participaron del intento de robo fue ubicado y atrapado tras intentar esconderse en un campo ubicado a 200 metros del lugar; presentando politraumatismos varios al ser agredido por vecinos y familiares del damnificado". HERMANA Y TIA Ayer tomó contacto con La Auténtica Defensa Macarena Kessler, vecina de San Jacinto, quien además es hermana de la mujer detenida Gisela Couceiro, y tía de Esteban, hijo de Couceiro. "Yo quiero es que el Fiscal les tome declaración urgente y cambien la carátula. Eso no fue un robo calificado con lesiones graves. Si él (por Pereyra -NdR-) está en Mar del Plata, lesiones graves no tuvo. Esto fue el 23 a la madrugada y el 24 estuvo tomando en la casa, no fueron lesiones graves, porque no quedó internado", dijo Kessler mientras que con su celular mostraba fotos en las que supuestamente se veían a Maximiliano Pereyra y Julia Geréz en la playa. Según Kessler, esa madrugada, su sobrino Esteban "les fue a comprar droga (al domicilio de Pereyra y Geréz) y lo durmieron, que en la jerga es que le dieron menos droga de lo que le dijeron haberle dado y se pelearon. Cuando llega la policía, no pueden decir que venden droga, entonces dijeron que habían sufrido un intento de robo: una plata con la que se iban a ir de vacaciones. Se ve que la recuperaron rápido, porque hoy están en Mar del Plata. A cuatro días del hecho, están en el mar, sin lesiones graves, no tienen nada en la cara ni en el cuerpo. Ni una marca. Tengo entendido que lesiones graves son cuando te tocan un órgano o te lastiman, pero Pereira no tiene un ojo negro, no tiene nada… pero en la foto que le saca la policía parece que se estaba muriendo. Supuestamente tenía hundimiento de cráneo y el 24 estaba tomando champagne, cuando tendría que estar tomando medicamentos". TODO EN FAMILIA Según el relato de Kessler, hay un 4 implicado en el hecho: "Marcos Montenegro, participó del tiroteo entre él y Lucas Minio. Todavía se le puede hacer la prueba de pólvora porque hasta un mes quedan rastros. Él no tiene portación, ni es policía ni nada. Pero ni siquiera figura en la causa". En ese sentido, Kessler infiere que Montenegro cuenta con protección policial. "Marcos (Montenegro) hace 20 años atrás apuñaló con una botella rota a mi hermano y hoy por hoy está suelto. Y mi hermano casi se muere esa vez", señaló

Macarena Kessler, hermana de una de las detenidas, se entrevistó con La Auténtica Defensa

