LA AUTENTICA DEFENSA no aparecerá el martes 1º de Enero, en cumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo por la cual se fijaron fechas en las cuales las empresas periodísticas no podrán editar sus diarios en todo el país; retomando el normal contacto con sus lectores el próximo miércoles 2. Feliz Año Nuevo!







Hasta el miércoles:

El martes no aparecerá La Auténtica Defensa

