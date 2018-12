P U B L I C





Alejandra Dip









El Enlazador, marca un cierre de ciclo, cierre y comienzo. Trabaja el desapego, vive en tiempo presente. Kin 66 -Enlazador de mundos 1, autoguia. Comienza el nuevo ciclo de 13 días de aprendizaje. Ciclo donde tenemos que desapegar del pasado, de cosas que no sirven, de relaciones que no funcionan, SOLTAR y que fluya, SOLTAR y que venga lo que tiene que venir, BASTA de querer sostener lo que no es para nosotros, BASTA de vivir parados en el pasado, pensando si hubiéramos hecho esto o aquello que hubiese ocurrido. BASTA de vivir pensando en lo que vendrá, EL MOMENTO ES YA! ES AQUÍ Y AHORA. Esta trecena tiene 3 días que la potencian, la Luna 4 el 2/1 y Humano 7 5/1 y Tierra 12 el día 10/1, la forma en la que tendremos que poner el cierre y desapegando es purificando nuestro plano emocional, sacando los resentimientos viejos, las broncas, los odios, y PERDONAR, y también llego el momento de soltar el control con la pareja y dejar librada la relación a un espacio de elección, de elección libre y sin condicionamientos. Además poner orden en la familia, dejar situaciones viejas atrás, reacomodar las relaciones, esta TIERRA 12 de esta trecena, que esta potenciada nos ayudara a acomodar las relaciones y mudar lo que ya no va Es una trecena de cierre y cambio de rumbos, empezar un nuevo ciclo de una forma totalmente diferente, cambia todo, cambia la forma, es un momento donde aprendemos a valorarnos, ya no queremos retener nada ni nadie, que este con nosotros quien quiera estar y quien nos valore por lo que somos, Ya las caretas no se pueden sostener, llego el momento donde el desafío es sanar. Dejar de actuar para el otro, para el afuera, HOY nos toca empezar a soltar el drama a conectar con lo que queremos realmente y hacia allí vamos. Momento de pasar la zaranda, de seleccionar con que nos quedamos y con que no. Abandonamos la queja porque llego el momento de conectar con nosotros mismos y ser auténticos. Feliz domingo de fin y de comienzos para todos y con estas energías vamos dejando también el 2018 atrás! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Enlazador de Mundos 1 - Energía del Domingo 30/12/2018 - Trecena del Enlazador de Mundos

Por Alejandra Dip

