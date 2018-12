La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Un espacio para el intento

Un nuevo espacio cultural abre sus puertas en la ciudad: "Casa 90" busca impulsar al arte local en todas sus formas. La visión poética como faro, la necesidad de encontrarse y el compromiso político de la cultura. "Crear Mañana" (San Martín 276) es la mayor parte del tiempo una consultora que brinda asesoramiento en el ámbito de la construcción y la educación. Pero como Clark Kent, en algunas fechas especiales se transforma en "Casa 90", espacio abierto para la difusión del arte local. Con una destacada iluminación para las exposiciones artísticas y micrófono abierto para músicos y poetas, "Casa 90" planea concretar en febrero su tercer evento desde su inauguración. Para esto, son claves las tres cabezas que guían su conceptualización: Lara Carrara (27), Minner (49) y Fernando Marzullo (30). Con éste último de viaje, nos juntamos a conversar con el resto del equipo de trabajo sobre la idea que sostiene al proyecto. RED SOCIAL "En Diciembre del año pasado participé de una muestra colectiva con alrededor de veinte artistas de Campana y Zárate en el Forum Cultural de Zárate. Para mí, la muestra materializó una escena que solo podía recrear en mi deseo. Fue inaugural, un encuentro orgiástico: La forma en que el diálogo se daba entre obras, artistas y espectadores me pareció emocionante, hablando lenguas extranjeras al tiempo en que universalizábamos la expresión" rememora Lara y agrega: "Circundaba ya la idea de un espacio que nos alojara, y fue entonces que a partir de esta gran exposición decidí darle forma al proyecto. Tenía en claro que quería, el desafío era ver cómo". Para concretar el deseo, fue clave el encuentro de Lara con Facundo Herrera, uno de los dueños de la consultora. Aunque ya se conocían del ámbito laboral, fue Facebook el que actuó como intermediario: un posteo sobre la muestra colectiva en el Forum Cultural hizo que los dos se pongan a conversar. Lara le contó la idea que tenía y Facundo le mostró el lugar. No perdieron tiempo y comenzaron a pensar cómo llevarla a cabo pero fue recién en Noviembre de este año cuando la artista dio con Fernando Marzullo y Minner (ver nota: "Otro poeta maldito"), fuerza necesaria para empezar a vislumbrar la concreción del anhelo. POLÍTICO "El primer evento se llamó "Nubada" por un fanzine de Fernando, que es collagista. Ahí toda la temática estuvo girando entorno a lo referente al cielo. Después, el segundo se llamó "Dadamos". Fue un evento que hizo apología al dadaísmo, a la nada", recuerda Minner. "Tenemos formas distintas, intereses y criterios distintos, pero es allí donde radica el concepto de lo colectivo", reflexiona Lara y continúa: "Nos asumimos extranjeros, nos involucramos con el otro y dimos forma al primero de los encuentros: el 27 de Octubre abrimos las puertas de lo que luego sería "Casa 90". Fue hermoso, cuidado, trabajado en consciencia, con la responsabilidad que nos arriba como artistas de propiciar un dispositivo que nos convoque al dialogo. No hay una única manera, lo hacemos desde donde entendemos. Somos obreros, plurales". De esta forma, "Casa 90" suma una gota más de cultura a una ciudad sedienta de espacios donde poder expresarse. El desafío no es nada fácil, la actual coyuntura económica es un fuerte viento en contra para cualquier emprendimiento autogestivo: "Tengo claro que se trata de un espacio político, hago hincapié en esto en el segundo encuentro que se dio el pasado 14 de Diciembre", afirma Lara y argumenta: "Pido el compromiso y la participación de todes como algo vital para que esto se lleve a cabo. No sobran lugares, escasean, se anulan y se censuran. La producción artística plantea desde mi punto de vista un símbolo revolucionario, da cuenta de un momento, de una circunstancia, no nos es ajena ésta realidad del recorte. Expresarnos, ante el avasallamiento de un gobierno como el actual, pone de manifiesto una forma de trabajo más ardua y estricta. La autogestión nunca fue fácil, mucho menos ahora, pero funciona como pulsión. Como productores y trabajadores del arte, hacemos uso de ello para dar forma: ofrecerles un escenario de belleza, resistencia y construcción de la cultura local". PASIÓN Y ESPÍRITU Cabeza principal del "Club de las Casualidades", célebre espacio under de la poesía de la zona, Minner tiene en claro lo que desea trasmitir con los eventos del espacio: "Queremos que cuando se vayan de los eventos sea embarazados de arte, un sentimiento que me trasmitían artistas como Luca Prodan cuando los iba a ver. Esas personas me dieron otra conciencia del arte, un espíritu. Trato que los chicos de ahora se lo lleven consigo como un regalo. Nosotros vinimos acá a hacer regalos". Lara se suma y agrega: "La idea es fundar un espectáculo sobre la evidencia de la pasión. La entonación, el gesto, el paso, la actitud son siempre totalmente arriesgados; que el espectador quede ligado a este sacrificio de la creación estética". El plan es realizar un evento cada uno o dos meses. Los y las artistas de la zona que quieran participar pueden hacerlo comunicándose con cualquiera de los organizadores por las redes sociales: "En Campana la mayoría de la gente sale de la fábrica y no quiere juntarse. Las calles de la ciudad están diseñadas para que pase eso. Nosotros queremos que el local no se quede sólo en el consumismo, sino que el vea una obra de arte, vuelva a su casa y vea a los hijos de otra manera. No que sólo le de objetos a su hijo y no se relacione con él, porque es un vacío total. Hay que edificar por dentro, tirar todas las paredes que nos enseñaron a levantar, pero que no sirven" piensa Minner y finaliza: "El intento es lo más precioso que puede tener el ser humano. Si no intentás no sabés qué puede pasar. En el hacer está todo. Tratamos de trabajar como ese todo, intentándolo".

