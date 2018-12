La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Vuelos y Vacaciones:

Antes de dar algunas razones para visitar Costa Rica y de enumerar las cosas que ver en este país, debemos hablar de la expresión Pura Vida, que está muy a menudo en boca de los ticos (los costarricenses). Con ella definen no sólo un estado de ánimo sino, sobre todo, la felicidad de habitar un auténtico jardín del Edén. Es también utilizado como sinónimo de "de nada", respondiendo a un gracias; por el ende el primer contacto verbal con un tico ya es una buena bienvenida. Costa Rica, como destino turístico, fue pionero a la hora de apostar decididamente por el ecoturismo, la explotación y desarrollo de sus recursos naturales de modo sostenible. Conservar y proteger su rica biodiversidad es una tarea que llevan adelante hace más de tres décadas, protegiendo de esta manera todo lo digno de ser visitado en Costa Rica. Es el reto para el siglo XXI, tras el boom turístico de la década de los 90: mantener y mejorar lo hecho hasta ahora en esta materia. Sus pequeñas dimensiones (un espacio diez veces menor que el de la península Ibérica x ejemplo) facilitan recorrerla en toda su extensión. Desayunar en el Caribe y cenar en el Pacífico es completamente posible. Tengamos en cuenta que el 25 % del territorio está protegido, por ende, uno de 4 pasos que demos dentro de su territorio están protegidos. Es una pequeña porción de tierra tapizada de selva en casi toda su extensión, con sierras en el medio, Atlántico de un lado y Pacífico del otro. Costa Rica abolió su ejército a mitad del siglo XX, y hoy en día hay más profesores que policías entre sus empleados públicos. Es un modelo de democracia en Centroamérica y sigue registrando un fuerte desarrollo económico y social. La tasa de alfabetización ronda el 98% y la educación hasta la secundaria es gratuita. Su alta esperanza de vida y baja tasa de mortalidad infantil son insólitas en la zona. Cuenta con 58 microclimas diferentes y alberga el 5% de las formas de vida del planeta en apenas 50.000 kms². Nada extraño si se recuerda que el istmo comunica dos continentes enormes. Entre los mamíferos destacan los jaguares, monos, armadillos, perezosos, coatíes; casi doscientas las especies de anfibios; más de 800 de aves para avistar; peces tropicales, mantarrayas, tiburones y hasta ballenas jorobadas viven en sus aguas; son más de 2000 las especies de árboles que crecen en su suelo; el 10% de las mariposas del mundo se encuentran aquí. Más allá de cualquier cosa, Costa Rica ofrece naturaleza: selvas vírgenes, playas de catálogo, volcanes en actividad. Olvidémonos de ciudades, pueblos y museos. El principal atractivo de Costa Rica es visitar sus enclaves naturales. Pero son tantos, tan grandes, tan variados, que sin duda es una de las principales razones para descubrir Costa Rica. El contacto con la fauna es otro de los motivos por los que uno sin dudas debería elegir este destino. Las playas de Costa Rica: Sobra decir que Costa Rica es un país costero, rodeado por agua a ambos lados. Esto trae consigo que sea una región con gran cantidad y diversidad de playas. La costa este está bañada por el Mar Caribe mientras que el oeste da a las aguas del Pacífico. Aunque las costas del Caribe siempre han tenido más nombre internacionalmente, verdaderamente en Costa Rica hay playas preciosas a cualquier de sus costados: Conchal, Manuel Antonio, Mal País, Cahuita, Montezuma, Jaco, son solo algunas de las recomendamos. La mayoría son muy extensas, de arena clara, fina y rodeada de mucha vegetación. Ideal tanto para turistas de hamaca como para surfistas, quienes encontraran pueblos enteros dedicados a la práctica de este deporte (sobre todo del lado del Pacífico). No todo es Playa: Costa Rica es además, un paraíso para los amantes del senderismo, ya que la mayoría de los parques nacionales y áreas protegidas se visitan a pie. La geografía montañosa de Costa Rica, la abundancia de saltos, rápidos y cataratas de sus ríos cristalinos y la riqueza faunística de sus orillas favorecen el rafting. El río Pacuare es considerado uno de los mejores del mundo para esta práctica y una visita imprescindible entre cosas que ver en Costa Rica. El país ofrece además varios lugares perfectos para lanzarse en a través de un sistema de cables suspendidos entre plataformas de madera dispuestas sobre el colchón de la selva tropical (canopi). La adrenalina y la perspectiva única están aseguradas. Los menos aventureros encontrarán teleféricos para recorrer cómodamente las copas de los árboles. Volcanes: asentada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Costa Rica alberga más de 100 volcanes, 10 de ellos todavía activos. Junto al Poas, el Irazú, el Rincón de la Vieja y el Turrialba, el volcán Arenal es otro imprescindible entre cosas que ver en Costa Rica, uno de los más activos y el más visitado. Es por todo esto que lo recomendamos fuertemente con un destino para ser recorrido en camioneta, incluso improvisando el recorrido, Co simplemente quedar descansando en una playa o en un eco resort. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

