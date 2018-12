La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Cambiemos:

Los concejales de Cambiemos volvieron a cuestionar al kirchnerismo más duro por no tratar un importante proyecto que garantizará muchas fuentes de trabajo genuinos para la ciudad. "Los tiempos de la gente no son los mismos que los de la edil Calle que todos los meses cobra su sueldo", dijo Luis Gómez. Los concejales de Cambiemos salieron a cuestionar una vez más la "caprichosa" actitud de la oposición de no querer tratar el proyecto que permite el cambio de zonificación de la Compañía de Fósforos (ubicada en la zona del Tajiber), que garantizará la creación de mucha fuentes de trabajo genuinos. "Romano y su bloque no quieren que 6.000 vecinos tengan un puesto de trabajo", cuestionaron desde el cuerpo de ediles oficialistas compuesto por Carlos Cazador, Luis Gómez, Miriam Cazenave, Marina Casaretto, Romina Buzzini, Diego Lis, Norma Ibarra, Christian Amaya y Juan Carlos Pandiani. "En una nota periodística, la concejal del PJ, Calle, dijo que tenía dudas del proyecto por lo ambiental y que va a esperar todo lo que sea necesario; y eso refleja que no le interesa los miles de vecinos que están buscando trabajo y repartiendo curriculums por todos lados, solo quieren obstruir la gestión del intendente Abella", aseveró Luis Gómez. Asimismo, el edil explicó que el proyecto además de obtener dictamen favorable en el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), lo tuvo en las comisiones que la oposición tiene mayoría, Cultura y Educación; y Salud y Medio Ambiente, como así también en la de Legislación. En esta última, el concejal Romano celebró la iniciativa y propuso agregar un articulado que establece que debe pasar por los entes nacionales y provinciales. También dio a entender que sería aprobado, pero claramente faltó a su palabra una vez más. Por otra parte Gómez también indicó que "el impacto ambiental que tanto le preocupa a Calle también será analizado por el Gobierno Provincial; la Dirección de Inspecciones y Habilitaciones del Municipio; y la Subsecretaría de Medio Ambiente, una vez que la empresa esté construida".

Luis Gómez cuestionó a la oposición por demorar un proyecto que generará miles de empleos



