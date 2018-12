La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Cantlon:

Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gomez del bloque de la UV Más Campana se refirieron a la última sesión del HCD. "Es ridiculo escuchar los argumentos del oficialismo frente a la nueva realidad del HCD. En política se gobierna por consenso, y se debaten las ideas en los ámbitos específicos como sería en este caso el HCD, no se debate a través de los medios de comunicación", expresaron. "Los concejales oficialistas faltaron a las dos sesiones de diciembre por capricho dejando de participar en la discusión del presupuesto, la costanera, la prohibición de la pirotecnia, la regulación del servicio de transporte escolar, entre muchos otros". "Nosotros, a los que nos dicen que ponemos palos en la rueda, pudimos modificar algunos aspectos de la legislación que mando el Intendente pero pudimos aprobarlas para que la gestión municipal pueda seguir en marcha". "Lo ridiculo es que los propios concejales oficialistas no fueron a aprobar su propio presupuesto; seguramente ellos pensaban que nosotros actuaríamos rechazándolo; y se llevaron el chasco de que el presupuesto municipal fue aprobado por todos los concejales presentes con algunas modificaciones". "La falta de presencia de los concejales oficialistas, deja en evidencia que su único interés son los negocios particulares y privados, porque su queja principal es que las ordenanzas que se referían a negocios inmobiliarios no pasaron para tratarse en la última sesión del año; y eso los molesto muchísimo porque seguramente tienen compromisos asumidos con algunos emprendedores particulares". "Pero la comunidad tiene que tener claro que ninguno de estos proyectos redunda en un beneficio para la comunidad; sino que solo estamos beneficiando a los propietarios de las tierras incluidas en los cambios al código de ordenamiento urbano que se proponen". "También es extraño que no hayan salido a defender el proyecto de pirotecnia que en todos lados salieron golpeándose el pecho como que eran los adalides y al momento de tener que hacerlo públicamente se escondieron". "Creemos que la forma en que el oficialismo está reaccionado frente a la pérdida del HCD; produjo una gran crisis dentro del bloque oficialista y les cuesta dar la cara para defender cosas como las intimidaciones, aprietes y persecuciones realizados por el Ejecutivo; la falta de pago de sueldos del HCD, y otras actitudes mezquinas que se están expresando por parte del Ejecutivo en servicios básicos y elementales. La convivencia hoy el Intendente la está haciendo difícil, creemos que está acostumbrado a ganar porque su carrera política fue siempre en ascenso y esta vez le tocó perder, pero todavía no puede digerirlo. Ojalá que se le pase pronto por el bien de nuestra ciudad, porque la cuidad la hacemos entre todos; y el Intendente sabe que puede contar con nosotros para ayudar a Campana y a los campanenses, pero nunca seremos súbditos de nadie", concluyeron.

Axel Cantlon. Foto: Archivo. "LOS DOCUMENTOS DE LA CORRUPCIÓN DEL HCD YA ESTÁN EN LA JUSTICIA PENAL" "Desde que tomamos la decisión de cambiar las autoridades del Concejo Deliberante hacia finales de noviembre hemos sido víctimas de diferentes ataques personales y maniobras de persecución política a familiares y amigos", explicaron los ediles. "Dijeron que muchas mentiras pero obvio porque el ataque hacia nosotros tenía una intención oculta, que era esconder la corrupción en la manejo del presupuesto del Concejo Deliberante durante la gestión de Sergio Roses". "Estos ataques trataron de esconder la verdadera razón del cambio de autoridades y que se encuentran expresados en la denuncia penal, a saber: los ñoquis del HCD, los incumplimientos de los deberes de funcionario público, los sobreprecios de los servicios, los desvíos de dinero público hacia el financiamiento de la campaña electoral del año 2017, tráfico de influencias, y la investigación de una asociación ilícita entre los funcionarios que habilitaban los ñoquis y algunos proveedores muy cercanos a estos funcionarios públicos". "Todo esto deberá investigarse en la justicia penal, conforme todas las pruebas que aportamos desde nuestro bloque para que se conozca la verdad de lo sucedido en la administración de los casi 50 millones de pesos que manejo el HCD en 2017". "También estamos compilando y analizando toda la documentación sobre la administración de los fondos públicos del 2018 que serán agregados con posterioridad". "Desde el oficialismo siempre dijeron que eran sólo habladurías y que por eso no nos presentábamos en la justicia. Ahora esperamos que pongan toda la documentación de la municipalidad a disposición de la justicia para que pueda investigar si las irregularidades detectadas configuran un delito", concluyeron.

