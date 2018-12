La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Opinión:

Balance sin utopías

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

Los datos de gestión del gobierno de Cambiemos baten récords: peor inflación en casi 30 años, déficit comercial de 20 años, retroceso de la industria salpicado y del empleo de 10 años. No vale taparse la vista, hay que votar en 2019. Mejoró el saldo comercial en noviembre, con un superávit de casi USD 1.000 millones según informó INDEC, bastante por encima de las previsiones privadas. Las exportaciones crecieron notoriamente y las importaciones se desplomaron (acumulan ya tres meses de intensa caída). El dato más observado por analistas fueron las ventas externas, hay quienes esperan un cambio de tendencia favorable en 2019. El repunte registrado en noviembre obedeció a un factor estacional vinculado con el cambio de clima y a otro estructural -la mayor productividad de Vaca Muerta- por el lado de las ventas de combustibles, también aumentaron los despachos de productos agropecuarios en sintonía con la mejora de la cosecha. La economía de Brasil empezó a crecer y eso contribuirá a nuestras exportaciones el año próximo. Pero antes del efecto exportador, será la caída de las importaciones -arrasadas por la recesión interna- lo que fortalecerá el saldo comercial en 2019: esto fue registrado por la prensa con el siguiente titular "superávit comercial en 2019 de USD 4.500 millones pero con caída del intercambio comercial". Siempre hay que celebrar las buenas noticias (sobre todo porque son pocas), pero recordemos que el déficit comercial de 2017 fue el mayor en la historia de nuestro país y el déficit con que cerraría 2018 el más alto en 20 años (USD -8.000 millones y USD -4.500 millones respectivamente). La producción industrial, en tanto, cerró 2018 con números preocupantes: cayó -9,5% en noviembre, equiparando la caída que había sufrido en septiembre (un mes crudo del año donde se reactivó la crisis cambiaria). La información fue adelantada por la consultora de Orlando Ferreres que lleva años relevando al sector. Al observar el comportamiento acumulado en el año se destaca la caída en el rubro de automóviles, en la producción de aluminio y acero y el resto de la metalmecánica. La consultora Radar, también especializada en la materia, estimó una caída del sector de -3% en 2018, de intensidad similar a la experimentada en 2016 (-5% anual) y entre los peores registros de la historia (exceptuando picos de -8% en 1999, 2001 y 2012 tras las crisis internacionales). En consecuencia los despidos fueron masivos y generalizados en el sector industrial, se venían registrando desde 2017 pero aumentaron en 2018: la pérdida de puestos de trabajo fue la más grande en los últimos 11 años. La pobreza, con el indicador autorizado y relevado por la Universidad Católica Argentina había alcanzado al 33,6% de la población en el tercer trimestre de 2018: el peor nivel de los últimos diez años. La inflación, no es novedad, batió todos los récords. Se espera cierre 2018 en torno a 47% anual o más: la más alta de los últimos casi 30 años (desde 1991). Con esa performance no hubo sindicato que haya logrado equiparar la suba de precios en el año que pasó; el límite lo trazó el gremio de camioneros con un incremento de 40% integrado en el año, debajo del cual se ubicaron una amplia gama de trabajadores con subas entre el 24 y 37% anual y por encima un grupo reducido (entre quienes se encuentran empleados de colegios privados, deportistas, petroleros y -llamativamente- empleados de comercio -pese a que varios no percibieron el bono de fin de año-) con paritarias de hasta 46%. Las subas en las tarifas de casi todos los servicios públicos anunciada el pasado jueves y que regirá hasta mayo de 2019 impulsará nuevamente la inflación como lo hizo este año, sin contar el efecto cambiario. Quien quiera ver datos favorables en la gestión de Cambiemos de los últimos es realmente un optimista, o está alucinado. Ni siquiera en materia política el gobierno logró avances: se agudizan las fracturas internas, los nuevos nombramientos son más débiles y hasta se especula un desdoblamiento de las elecciones porteñas y/o bonaerenses. En el ámbito internacional no firmaron acuerdos de peso salvo con el FMI, que en un contexto de fragilidad económica como el que desarrollaron lo más probable es que concluya con una reestructuración (en el escenario optimista) o default de la deuda contraída. El dólar y el riesgo país seguirán subiendo en 2019.

Opinión:

Balance sin utopías

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: