MONOPOLIO DE DE FIBERTEL EN CAMPANA??

El día jueves 13 de diciembre durante la tormenta fuerte, un rayo quemó el modem de internet que provee la empresa Fibertel en mi hogar. Llamé al servicio técnico y me dieron como fecha de envío de modem nuevo para el sábado 15/12. El 14/12 recibo una llamada telefónica de una máquina ratificando el servicio, (dije "Argentina Año Verde"). Esperé en casa todo el día en el horario propuesto y a las 13 hs recibo un llamado de una máquina diciendo que en las próximas 3 hs el técnico llegaría (me dije "maravilloso"), como no vino en las 4 hs siguientes, volví a llamar y me dijeron que si aún no habían venido hay que re-pactar la visita, por lo que me dieron otra fecha de servicio, el lunes 24/12 de 8 a 14 hs (pensé era demasiado bueno). El 21/12 recibo una llamada telefónica de una máquina ratificando el servicio para el 24/12, esa fecha bastante especial, solo me dediqué a esperar el servicio. Esperé en casa todo el día en el horario propuesto y a las 8.40 hs recibo un llamado de una máquina diciendo que en las próximas 3 hs el técnico llegaría, como no vino en las 4 hs siguientes volví a llamar y me dijeron que el servicio era hasta las 15 hs. que estaba todo bien y que debía esperar. A las 15.30 vuelvo a llamar y me dijeron que si no vinieron para esa hora ya no vendrían mas y me ofrecian otra fecha de visita.Visiblemente molesto les pedí que me dieran de baja al serivicio pues la informalidad que mostraban era muy grande que iba a buscar otro proveedor.

Luego de la Navidad el 26/12 busqué otras alternativas para poner internet en mi casa y grande fue la sorpresa cuando no encontré otra alternativa, los habitantes de Campana somos usuarios esclavos de Fibertel, pues no hay otra empresa que en el radio de mi casa me pudiera brindar el servicio por lo que tenemos que aguantar lo que nos suceda. Por supuesto que establecí una denuncia en Defensa al Consumidor y ahora me pregunto: tendré la posibilidad de denunciar este monopolio ilegal?? Nuestros representantes saben esta situación particular- podrán ayudarnos??

