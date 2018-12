Hace 6 años un grupo de personas amigas decidió formar una Agrupación que les permitiera llevar adelante distintas actividades, con el fin de aportar un granito de arena para seguir construyendo una sociedad con más igualdad de condiciones. Así nació la "Agrupación Julio Armando Melo" asumiendo una responsabilidad social para con los vecinos de Campana.

Los perfiles de quienes integran la Agrupación Melo son muy distintos, sin embargo comparten un mismo ideal: el que les permite trabajar en equipo y el que habilita la construcción y el compromiso con el otro.

Julio Armando Melo fue un político de la ciudad de Campana. Javier Contreras, su nieto, es quien lidera la Agrupación: "En este cierre de año quiero decir que agradezco poder compartir cada intervención en nuestra ciudad con un grupo de personas con valores importantes, porque es lo que permite que el compromiso sea real".

A lo largo de estos 3 años la Agrupación Melo ha llevado a cabo varias intervenciones: donaciones a distintas entidades de bien público, colaboración para la construcción de una vivienda para una familia, donaciones de elementos deportivos a distintos equipos de fútbol (femeninos y masculinos), mejoras en algunas Instituciones, colaboración en distintas actividades de la ciudad, donación de un monitor multipanorámico al Hospital San José y la puesta en marcha de un gimnasio comunitario. Estas son algunas de las varias acciones que ha realizado.

Cabe aclarar que el esfuerzo y la voluntad del aporte económico que hace cada integrante es lo que permite que estas actividades sean realizadas.

Pablo Churruarín, integrante de la Agrupación, dijo: "Es importante seguir trabajando en equipo" y expresó su agradecimiento al intendente Sebastián Abella por el espacio que le ha dado a la Agrupación Julio Armando Melo en su gestión.

El periodista local Charly Schneider es otro de los integrantes. El balance que hace del 2018 es totalmente positivo en lo que respecta a las actividades de la Agrupación:"Hubo mucho contacto con la gente. Caminamos, nos pusimos en el lugar del otro y eso las personas lo valoran". Sostiene que no siempre los pedidos a la Agrupación son materiales sino que a veces solo las personas necesitan que las escuchen, que los comprendan y que los acompañen en sus proyectos. También dijo: "Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, por eso nuestro apoyo a Sebastián Abella es incondicional. Su tarea diaria me representa, porque se preocupa por los vecinos y eso me basta. A veces no duerme pensando cómo solucionar un inconveniente de la ciudad".

Por otro lado, la integrante Sabrina Pérez, quien ha asumido este 2018 como concejal por el bloque Cambiemos, dice: "Políticamente creo que el HCD no está poniendo en práctica la democracia sino la coerción constante". Comenta que la oposición pretende que Abella fracase y que eso no es más que apostar a que le vaya mal a los vecinos: "Usurpan Instituciones que no les fueron confiadas por el voto de la gente".

Para finalizar con el balance de este año que queda atrás, Javier Contreras expresó: "Nuestro anhelo para el 2019 es seguir mejorando el entorno social y lo vamos a lograr con el compromiso de toda la comunidad, para que los vecinos de nuestra ciudad puedan mejorar su calidad de vida".