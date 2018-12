La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Fin de año

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

Según las diferentes teorías de la evolución el universo tiene unos 15 mil millones de años y los primeros primates parecen tener una antigüedad de unos 70 millones aproximadamente, esto deducido de los restos fósiles de lo que se llama, grandes antropoides, que al parecer son nuestros primos lejanos. Este animal ha ido dejando huellas y cuanto más evolucionó su saber, dejó en cuevas prehistóricas registros de luchas, combates, y como dice alguna literatura, muestras de las "angustias de su existencia". Al parecer el hombre evolucionó en la resolución de sus problemas basando su acción en la inteligencia, resolviendo dilemas matemáticos, científicos, de ingeniería, de espacios habitables, de estética, pero también en paralelo, ha demostrado que no evoluciona en el mismo sentido en la resolución de sus problemas de relación. Vivir pacíficamente y en armonía, es más complejo que producir un espacio habitable. No quiero terminar el año filosofando pero me parece oportuno citar a Krishnamurti, cuando dice que el hombre vive "inexorablemente atrapado en el dolor de su existencia". Como salida de esa encrucijada, él plantea la cuestión de la interacción como un ejercicio para el encuentro de las verdades colectivas. Y esto es lo que quiero tomar para mi reflexión sobre el escenario que tenemos por delante en este año eleccionario. Estoy seguro que, si hacemos una encuesta en la calle, en alguna esquina emblemática o algún bar, tenemos cientos de imágenes de nuestra ciudad, desde las falencias, las carencias hasta las bondades y excelencias. Ninguna o todas esas visiones convergentes o contrapuestas son quizás la única verdad y a lo mejor la ciudad es la fusión de todas esas visiones unilaterales. Es imposible construir ciudad sin confrontar visiones, y debatir cursos de acción, porque invariablemente las acciones en un sentido habrán de tener críticas y elogios. Si no se construye un consenso sobre la idea rectora de las acciones urbanas y territoriales es muy difícil lograr el apoyo social frente a la secuencia de acciones necesarias para mejorar el desarrollo urbano. Y confieso que termino el año preocupado por la evolución en ese sentido ya que el cisma producido en nuestro espectro político local atenta contra el futuro del debate de nuestro desarrollo. Si fue imposible abrir el debate público sobre un proyecto urbano, y establecer una estrategia de prioridades consensuadas, que avancen más allá del pavimento barrial o la remodelación circulatoria, en un contexto de cierto equilibrio de fuerzas, ahora en el escenario de un concejo dividido, y con una minoría oficial, es complicado pensar en que eso pueda dar lugar a este postergado análisis territorial. Y esto pone al gobierno local en una encrucijada de decisiones absolutas y solitarias, lo cual puede resultar tanto bien o mal para la sociedad según la claridad conceptual del proponente. De cualquier modo y más allá de la lucidez del decisor, la realidad es que, en un mundo interconectado e interdependiente, nada se puede llevar adelante sin la construcción de consensos colectivos. Sobre todo, cuando estamos tocando los intereses en juego en una ciudad, donde se ponen en la mesa múltiples criterios en la producción, la gestión y la habitación. En fin, en toda crisis hay una oportunidad y esto puede darse a partir de la aparición de nuevos interlocutores, y la necesaria avidez de participación que se produce en los años de campaña electoral, donde se aguzan los oídos, y se busca nutrir de ideas a los participantes de las contiendas electorales. En ese contexto quizás tengamos más permeabilidad para comunicar y sentir que el mensaje tenga algún eco. Al menos quiero permitirme formular ese deseo como la expectativa para el 2019. Espero que este año se empiece a analizar la ciudad desde un punto de vista sistémico, como un todo integrado y no como la suma de fragmentos intervenidos parcialmente, donde el peso relativo de las cuestiones de saneamiento en los barrios periféricos tenga el mismo valor que las remodelaciones estéticas urbanas, y la cuestión territorial se evalúe con la seriedad que deriva de la responsabilidad en la construcción de nuestro futuro común. Feliz 2019! Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Fin de año

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: