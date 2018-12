Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 30/dic/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 30/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Fútbol amateur: una Final de Fierro Fiesta Deportiva y de Fin de Año del Centro Deportivo Power Gym Running:

TC DEL OESTE: La categoría viene de cerrar otra temporada en el autódromo capitalino con un parque de más de veinte autos que dejó conforme a sus dirigentes de cara al año 2019 donde se piensa seguir creciendo con su parque. DUDA: El auto se terminó de armar y la Chevy está lista para cuando arranque el campeonato de TC Regional y la misma esté en pista. Su dueño Ivan Gonzalez ahora está en la duda si la corre o la alquila. DEFINIR: En realidad el zarateño Gonzalez tiene todo armado para continuar con su Fiat en la categoría GT 900 donde está participando pero no lo tiene definido y si es por presupuesto se queda corriendo en la tierra. TALLER: Parece que en el Barrio Tavella Don Gabriel Toledo quiere armar un taller para trabajar en el mundo del karting por entender que en la zona no habrá nada igual al que piensa en desarrollar con todas las comodidades, con banco de prueba y una atención personal para cada cliente. Lo que se dice un winner. Sin duda que el viaje a la N.A.S.A. le cambió la cabeza. Zulma agradecida. INCIERTO: Como dimos cuenta la semana anterior Gonzalo Conti tiene tan incierto su futuro deportivo que el futuro de nuestro país, por el momento el auto está para correr y asegura que quien desee subirse no hay problemas que lo utilice. SENSACION: Su amigo Adriano Zarantonello anda con ganas de subirse a un Fitito pero no tomar la decisión final y por el momento es solo una sensación que no termina de redondear. GESTIONES: Otro del grupo que ya comenzó las gestiones para subirse a un Fiat el próximo campeonato de la categoría GT 900 Silvestre Gallo que están armando un auto en el taller de Diego Fangio muy en silencio para no despertar falsas expectativas. SUMARSE: Ahora que se sumó al grupo Eduardo Tomatis se espera que se acerque a la categoría para armar un grupo de trabajo en el mismo equipo y todos participan en la GT 900 donde deberá o no desprenderse del Fiat Uno adquirido en su momento. GANADORES: El TC Bonaerense viene de cerrar otra temporada en el autódromo capitalino donde los ganadores fueron en la Clase A: Jorge Lagos. Clase B: Agustín Campillay Clase D: Costa Clemente y en la Ligth: Gabriel Marrone. PREGUNTA: La encuesta en programa televisivo venía muy bien para Juan Pablo Galliano hasta que llegó lo que no hubiese deseado ante la pregunta de elegir una mujer y el muchacho flaqueó por primera vez y dubitativo emigró mi mamá. Menos mal porque sino Laura no le da más de comer. Mirá vos!! OCHO: A propósito de Juampi Galliano en el cierre del campeonato se quedó con el número ocho para la próxima temporada en la Clase A del TC Bonaerense con la Cupecita que atienden en Merlo. PRUEBAS: La Fórmula Uno confirmó que el próximo 17 de febrero arrancan las pruebas libres en el autódromo de España para todas las categorías pensando en el campeonato que arrastran en el mes de marzo. QUINTO: El Turismo Zonal Pista viene de correr en el autódromo porteño donde en la Clase Tres participó Daniel Vidal que clasificó tercero, la serie lo encontró quinto para en la final llegar quinto con la atención del auto en su totalidad Date Tamburrini. LLEGAR: Por su parte el representante local Sebastián Signore en la Clase Tres clasificó quinto en su serie terminó sexto y en la final llegó séptimo también con la atención del auto por parte de Tamburrini. FINALES: La carrera en el autódromo capitalino por parte del TC del Oeste lo encontró ganador de las dos finales a Alexis como el gran protagonista de la temporada. ENOJO: La imagen del equipo es el piloto oriundo de Tandil que al no poder obtener el campeonato se enojó mas de la cuenta con su gente y andaba por los boxes pregonando que o pinte mesas y sillas o se dedique a trabajar en los motores. Que no cunda el pánico! GANAS: El conocido Patiño oriundo de Lima está con ganas de meterse en el automovilismo y su amigo Gastón Brown lo aconseja que no dude y empiece acompañándole en la categoría Alma. BANCO: El ex piloto de la Fórmula entrerriana y la limitada veintisiete Don Hugo Giuntoli líder de esta columna suele visitar los talleres de sus amigos y se lo puede ver en lo de Mauro Santucho donde ya le hicieron un banco para sentarse a su medida. MERCADO: La llegada de las nuevas motos eléctricas Lucky Lyon al mercado local ya se las puede ver en la Boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi con precios acorde a sus clientes. HABLAR: Marcelo Cuidet está militando en los chasis del Regional y tras el cierre del campeonato habló con su motorista Tártara para dejar en evidencia que si están dados los presupuestos seguirá en la categoría una nueva temporada. CORRER: Finalmente cerró el año deportivo para Eric D´Amario corriendo en karting en la categoría Kart Plus tras haber corrido también en Alma en la clase Promocional. El representante local no dijo nada aún de su futuro en la alta competencia. MAREO: Y esta carrera de karting también provocó ver en acción a su amigo Juan Carlos Muñoz que subió para probar y no tuvo el final deseado dado que un mareo lo dejó de a pie rápidamente y no pudo continuar en el kartódromo de Zárate. Que ocurrió Juancho? AUTO: El capillense Mazzitelli terminó su auto para los chasis del Regional listo para lo que viene. Este auto fue en su momento de Lauro Guidi y ya lo invitó para que vaya a ver como quedó preparado donde aseguran no le falta nada. BINOMIO: Esto hizo que el limeño Guidi vaya a reconocer su auto y de paso propuso desarrollar un binomio para la próxima temporada algo que aún no se concretó pero en principio sorprendió a Don Mazzitelli. ABONAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría Kart Plus le dieron a conocer al motorista que debe abonar una importante suma de dinero por haber sido desclasificado de la técnica por estar fuera de reglamento lo que lo dejó mal parado al motorista de la calle Maipú que no contaba con esos valores ante la multa exigida. CARGO: Pero para su tranquilidad uno de sus pilotos varias veces campeón se hizo cargo de la deuda reclamada y lo salvó de tan ingrato momento a puro pincel y pintura. De no creer!! PRIMERA: Cuentan que Santiago hijo de Muñoz este año se hará la licencia medicada y deportiva para realizar su primera experiencia en la alta competencia donde falta definir si arranca en karting o en autos con techos. REGRESO: Constanza Toledo regresó a un viejo amor y se sumó a la categoría Kart Plus luego de un paso por la Rotax ahora la nena nieta del popular "Colibrí" Toledo continuará en la próxima temporada disfrutando esta posibilidad de correr. NOVEDAD: Luego de reunirse con todo el equipo de competición en José C. Paz llegaron a un acuerdo para que Juan Carlos Bava continúe el año próximo en el Turismo Cuatromil Argentino con una novedad donde "Carly" desea hacerlo con una Chevy en vez del Ford que utilizó en el 2018. CINCO: Otra buena temporada para la fortaleza de Tártara que sumó cinco campeonatos y varios sub campeonatos en diferentes categorías donde quedó demostrado una vez mas como se trabaja en la estructura de la Ruta 193. DUDA: El auto para la clase de los chasis del Regional perdura aún en el taller de Yacobone pero parece que no va a continuarla próxima temporada y la duda es saber si se alquila o se pone a la venta. ORGULLO: El abuelo Jorge Irizar está imbancable con el nieto que es abanderado en el Colegio y siente un orgullo interesante con lo logrado por el pibe que ahora aguarda esta fiesta para tener el parámetro final de que regalo le traerá el "nono" demostrando tanto cariño y amor. YOUTUBE: Desde la productora del envio televisivo nos hacen saber que el programa "Motosport" puede seguir en Youtube todas las semanas como así también en los canales de cable de la zona norte Bienvenido! PREPARARSE: Con el subcampeonato obtenido German Henze se prepara para la carrera de la costa y para eso el equipo decidió partir para la costa atlántica desde el 26 de diciembre y hacer todas las pruebas en el lugar del evento internacional. POSITIVO: Viene de cerrar una temporada en la Categoría Rotax donde el saldo le dió positivo desde lo deportivo y Nacho Ignacio Lopez ya está evaluando como se encarará lo que viene en el 2019 donde aún no tiene nada confirmado. SOÑADO: En algún momento el piloto de la Clase Dos de Alma les contó a sus amigos que le ofrecieron un Turismo Nacional para la clase dos ofrecido por otro piloto de nivel nacional de nuestra ciudad algo que nunca aconteció y que nuestro personaje debe haber soñado en el portal de su casa.

