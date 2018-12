Llegamos al fin de otro año, la noche del 31 y mediodía del 1ro, es el tiempo de grandes fiestas para recibir el nuevo año, quema de muñecos, comidas especiales, reuniones familiares, y de amigos, todos expectantes de que el reloj nos marque la llegada del nuevo año, fuegos artificiales, farolitos, bombas de estruendo, sirenas de fábricas, son el marco de este acontecimiento. Se llenan las copas, se suceden los brindis, y también los deseos de felicidad, y en medio de esto se manifiestan distintas frases; "Feliz año nuevo", "buen año", "que sea un año mejor", "felicidad y prosperidad", también decimos, por fin se terminó este año tan duro, esperemos que el nuevo sea mejor, y la frase característica; "AÑO NUEVO, VIDA NUEVA" En realidad, es una expresión de deseos, que solo se puede hacer realidad si tenemos el firme propósito de comenzar una "Nueva vida, con Dios". En el nuevo año tendremos que afrontar las situaciones que nos presenta la vida, sean agradables o dolorosas, positivas o negativas, porque somos seres humanos y todos por igual, estamos expuestos a que nos sucedan cosas en cualquier momento, y cuando menos esperamos. La gran diferencia en esta nueva vida con Dios, es que no estamos solos para afrontar las dificultades, esas que nos agobian al máximo, que nos hacen desfallecer, porque como seres humanos tenemos límites. Una NUEVA VIDA donde contamos con la ayuda del amigo perfecto, el que no falla y siempre esta a nuestro lado. ¿Quien es ese amigo? Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo y pago con su muerte de cruz por el pecado de todos los hombres, a darnos perdón, paz espiritual y vida eterna. ¡Que panorama distinto es con Jesús!, ¡Sí!, tendremos que afrontar las dificultades de este mundo, pero Jesús nos ayudará a sobrellevarlas, se dedicará a consolar, restaurar, dar ánimo, y fortaleza para atravesar todo momento, por mas difícil que sea. Que puedas tener UN FELIZ AÑO Y NUEVA VIDA con JESÚS, no dudes más, reconócelo como Hijo de Dios, ábrele tu corazón, acéptalo como tu salvador personal, como tu amigo fiel, Él te guiará de allí en adelante. "De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas". (2da Cor. 5.17) Feliz Año 2019. Que Dios te bendiga, y que puedas gozar del nuevo año con la nueva vida puestos tus ojos en Jesús. (Hebreos 12:1-2) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Feliz Año Nuevo"

Por Luis Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: