Pordenone - 21 de abril de 2018 Pregunta: ¿Cuál es la causa del trabajo interior que vive un número cada vez mayor de niños, o de jóvenes, que no reconocen el cuerpo en el que han nacido y que incluso se sienten llevados a someterse a operaciones quirúrgicas para cambiar de sexo, con todo lo que eso implica? ¿Es una cuestión kármica? Giorgio: Son dos los casos. Si se trata de una cuestión kármica uno tiene que afrontar esta experiencia y vivirla con todos los sufrimientos que conlleva: aceptación, rechazo, problemas con los padres, con uno mismo, etc. En el segundo caso la decisión es por misión: un Ser de Luz puede decidir venir en misión a la Tierra, convertirse en un transexual, o nacer homosexual para luchar en una revolución en contra de este tipo de discriminación, en contra de un sistema de poder y sus estereotipos y prejuicios. Por consiguiente optará por una encarnación de provocador, al mismo tiempo demostrará su genialidad en la escritura, en el canto, en la poesía, en la música, en la filosofía. Pier Paolo Pasolini fue uno de ellos: considerado como uno de los mejores artistas e intelectuales italianos del Siglo XX, vivió el escándalo de su homosexualidad como una provocación, como un desafío a un mundo que se había vuelto sordo ante los valores, alineándose claramente en contra del sistema de poder, de la mafia, de la guerra. Gracias a él y a pocos más (Renato Zero, etc.) los gay hoy se han podido insertar en la sociedad y se los respeta. P: Yo no hago ningún tipo de discriminación pero la ley de Dios es clara al respecto. Giorgio: La Ley de Dios es la ley de la naturaleza. Yo soy absolutamente consciente de cómo son las cosas. Soy un mensajero del Cielo, no puedo transgredir lo que está escrito en la Biblia: "La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer" (Deu, Cap. 22). Está escrito muy claramente. Habiendo dicho esto a lo largo de los Siglos ha habido una transformación en nuestra sociedad: los hombres hemos cometidos transgresiones muy graves, al punto tal que la homosexualidad se ha convertido casi en una provocación ante todos los errores que estamos cometiendo, ante nuestra desobediencia. Me explico mejor: las parejas heterosexuales se casan ante Dios. El hombre se siente macho y luego entre marido y mujer se pegan, se escupen en la cara, discuten frente sus hijos y se separan, haciendo sufrir a las criaturas que han traído al mundo. Tendríamos que golpearnos el pecho por haber blasfemado en contra de Dios, por haber ido en contra de la naturaleza, pero nadie protesta en las calles, porque nos consideramos normales. Y luego las parejas de gay que se aman, que adoptan a un niño y lo educan sin dejar que le falte nada, lo hacen estudiar, graduarse hasta que se realice como ser humano. Según tu opinión ¿A quién elegirá Dios? Trata de entender la profundidad de lo que te digo ahora. Nosotros, los cristianos, hemos creado a los homosexuales, las transgresiones, a las prostitutas. Jesús dijo: "En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros" (Mateo 21, 31), por lo tanto nos lo quitará a nosotros para dárselo a las prostitutas, a los gay, a los ladrones, porque hay generaciones enteras de cristianos y de católicos que han embaucado, engañado. Pasolini, desde el mundo muy evolucionado del cual venía, sabía perfectamente lo que es el macho y la hembra. Se encarnó siendo gay con el permiso de Dios para provocar a nuestra generación blasfema, hipócrita. Nosotros somos hipócritas, vamos en contra de la naturaleza: ¿acaso cuando uno come la hostia y al segundo después desea tener sexo con la mujer que está a su lado no es estar blasfemando al Espíritu Santo? Esta es la verdad, yo no la oculto, de hecho me han matado un montón de veces. Personalmente no estoy a favor de la adopción de niños por parte de parejas gay. Creo que un niño necesita ambas figuras: la femenina y la masculina, pero en el mundo en el que vivimos lo importante es que crezca rodeado de amor. Es solo mi opinión, pero te aseguro que si alguien se opusiera al reconocimiento de sus derechos yo los defendería hasta el punto de dar la vida, porque como generación hemos fracasado completamente. La prueba de ello es como está el mundo hoy en día. Estoy de acuerdo con Giorgio Gaber: me irrita el exhibicionismo en las manifestaciones, pero tampoco estoy de acuerdo con los heterosexuales que salen a las plazas a pecho descubierto, tenemos que ser más recatados. Incluso Renato Zero es un gran genio de la música, uno no puede dejar de escucharlo: su espíritu no necesitaba encarnarse siendo gay, pero el Señor tiene Sus proyectos para romper con los esquemas absurdos que hemos creado nosotros y por haber seguido las leyes divinas (a Cristo) y luego haberlas traicionado. La comunidad cristiana es la más blasfema, sin embargo frente a la sociedad parece ser la más limpia y tienen amantes, hijos ilegítimos, se divorcian, se separan, ejercen la violencia doméstica, las perversiones, pero todos nos consideramos cristianos y naturales. ¡Dios nos castiga y si nos manda algún mensajero gay tenemos que escucharlo! Continúa el próximo domingo Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del águila:

El amor más grande de todos los amores (sexta parte)

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni

