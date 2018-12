La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" Pastoral de la Comunicación Catedral Santa Florentina Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125 jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. "Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos". 16 de diciembre de 2018 Año I-Edición Nº 11 125 JUBILEO PARROQUIAL JUBILEO es alegría; no sólo alegría interior, sino un júbilo que se manifiesta exteriormente. En la vida de cada persona los jubileos hacen referencia normalmente al día de nacimiento, aunque también se celebran los aniversarios de la primera Comunión, de la Ordenación sacerdotal o episcopal y del sacramento del Matrimonio. Los jubileos también se aplican a las comunidades o a las instituciones, en el ámbito eclesial se festejan los jubileos de las parroquias o de las diócesis. Todos estos jubileos personales o comunitarios tienen un papel importante y significativo en la vida de los individuos y de las comunidades. En la Vigilia pascual cuando el celebrante bendice el cirio proclama: "Cristo ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. Cristo es el Señor del tiempo, su principio y su cumplimiento; cada año, cada día y cada momento son abarcados por su Encarnación y Resurrección". Es desde esta perspectiva que la Iglesia de Campana ha vivido y viene celebrado a lo largo de este año su "125 Jubileo Parroquial" iniciado el pasado 6 de julio de 2018 durante la Festividad de Santa Florentina. Un lugar de culto que inició siendo una capellanía de la ciudad de Exaltación de Cruz, fue elevada a la categoría de la parroquia el 30 de diciembre de 1993 por el Arzobispo de Bs.As. Mons. Federico Aneiros, siendo su primer párroco el Presbítero José Viola. Han sido 125 años de evolución donde no solo el templo fue cambiando, desde un simple galpón de forrajes, a una iglesia neogótica y a la actual catedral, sino que el mismo "Pueblo de Dios" se ha ido ampliando y transformando. Miles de niños y adultos que en el bautismo recibieron la gracias de ser Hijos de Dios, miles de niños y jóvenes que han sido y siguen siendo alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo, otros tantos que sintieron fortalecida su fe en el sacramento de la confirmación y los que unieron sus vidas en el matrimonio. Hemos tenido la dicha de que jóvenes de nuestra ciudad respondieron generosamente al llamado de Dios a su entrega en el orden sagrado como diáconos, presbíteros y obispos. También los que en la enfermedad o al final de sus días recibieron el perdón y la gracia de una buena muerte. A las acciones individuales o personales quisiéramos sumarle la obra de distintas instituciones o movimientos que surgieron de ese crisol de voluntades. Instituciones de caridad como Caritas o el Hogar de niños "Ntra. Sra. de Lourdes" que surgieron para dar respuestas a necesidades y emergencia no satisfechas. Instituciones educativas para ayudar a nuestros hijos a crecer en la fe, pero también en el conocimiento humano, científico y tecnológico acorde con nuestro tiempo. Si, tenemos mucho por festejar, pero quisiéramos destacar que lo más importante es el servicio que nuestra parroquia ha brindado y va a seguir brindando a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que estén dispuestos a recibir el mensaje de salvación que Jesús ha venido a traernos en estos días. Que la plenitud de los tiempos nos encuentre en la dulce tarea de hacer el Bien con alegría, de buscar la Paz con decisión y de vivir el Amor con convicción. Carlos R. Echevarría

Salida de misa-Templo Santa Florentina - Año: 1909



