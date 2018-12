La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/dic/2018 Alacranes: cuidados a tener en cuenta







De diciembre a mayo suele producirse una mayor aparición de escorpiones. No se trata de una invasión, sino que durante el verano salen de sus áreas de resguardo. Profesionales del Servicio de Toxicología del Hospital Universitario Austral explican cómo prevenir y qué cuidados tener. En la Argentina viven dos especies de escorpiones: una venenosa, que presenta pinzas finas y cola con doble aguijón; y otra no venenosa, con pinzas más gruesas y sin doble aguja en la cola. Viven en zonas oscuras y húmedas y generalmente huyen de las personas, sólo atacan cuando se sienten agredidos. La Dra. Verónica Torres y el Dr. Guillermo Bizantino del Servicio de Toxicología del Hospital Universitario Austral explicaron que "toda picadura de escorpión debe ser vista en la guardia más cercana. El paciente debe ser observado y, si desarrolla síntomas, se utiliza el antiveneno". De todas maneras, los especialistas aseguraron que no todos los alacranes producen escorpionismo, intoxicación que suele progresar hasta generar serios problemas. Se deben realizar acciones para prevenir la aparición de escorpiones. Los escorpiones no se logran erradicar y no mueren fácilmente con los productos cotidianos para insectos. "Uno cree que al fumigar se van a ir, pero es todo lo contrario porque así se saca lo que ellos comen, entonces salen a buscar alimentos por otros lados", explican los doctores. Por ello, sólo conviene correrlos de los lugares y evitar que ingresen a los hogares. Precauciones: - Mantener limpios de escombros y objetos acumulados los jardines. - Asegurar las rejillas de los baños. - Instalar mosquiteros y burletes en las puertas y ventanas. - Andar calzados. - En las zonas en donde hay muchos alacranes se suelen poner frascos en las patas de la cama, ya que no trepan el vidrio (ni la cerámica).



