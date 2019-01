6 actividades inteligentes para realizar en ratos de ocio

Las mejores actividades que puedes realizar en tus ratos libres que tendrán un impacto positivo en tu vida. 1. Leer Lógicamente, incrementar tu conocimiento mediante la literatura es una actividad indispensable que todas las personas inteligentes realizan en sus ratos libres. Aunque no cuentes con días enteros para estar en la biblioteca, uso esos pocos minutos en la mañana o en la noche para disfrutar de tus obras literarias favoritas o para descubrir nuevos autores. Siempre ten a la mano un buen libro para que puedas disfrutar de él en cualquier lugar. 2. Practicar tus hobbies Usa tus ratos libres en desarrollar tus habilidades creativas o artísticas. Puedes usarlos para practicar tus lecciones de piano, de música, de dibujo, entre otras. Te ayudará a disminuir el estrés y a estimular tu cerebro. 3. Inscríbete en un curso ¿Qué mejor que usar tus ratos libres para aprender algo nuevo? Es el momento ideal para unirte al curso de inglés o cualquier otro idioma que hayas querido aprender. Si los idiomas no son lo tuyo, ¿qué te parece un curso de cocina? Si logras afinar tus habilidades culinarias, impresionarás a tus amigos y familiares con deliciosos platillos. 4. Inscríbete en un curso online Si asocias tiempo libre con estar en casa y te niegas a salir de ella, prueba con los cursos online. Gracias a la tecnología, ya no existen barreras para el aprendizaje, y en internet encontrarás infinitas herramientas para enriquecer tu conocimiento en los ratos que no tienes nada que hacer. 5. Ejercita Tener una vida activa y saludable debería ser prioridad para todos. Si tienes un tiempo libre, toma tu ropa deportiva y sal a correr o caminar en algún parque cercano. En contraste, si cuentas con una membresía a un gimnasio, ve a tonificar tu cuerpo. El ejercicio ayuda a mantenernos en forma y de buen humor. Además de incrementar nuestra concentración y creatividad, nos ayuda a eliminar todo el estrés acumulado de los días de trabajo. 6. Planifica Los tiempos libres son magníficos para sacar tu agenda y crear una to-do list para tu semana o para tu día. Tomar las ideas y planes dispersos en tu mente y colocarlos sobre papel te ayudarán a mantenerte organizado y a mejorar tu productividad en el trabajo o en los estudios. Deja atrás los ratos que derrochas pegado con tu celular chequeando una y otra vez las publicaciones de tus redes sociales. Toma las riendas de tu tiempo libre y empieza a sacarle el máximo provecho.



6 actividades inteligentes para realizar en ratos de ocio

