La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/ene/2019 En los barrios el agua drenó rápido, aunque dejó complicada la circulación









NOTICIA RELACIONADA: Fuerte temporal ocasionó inconvenientes en el centro de la ciudad Héroes de Malvinas, Federal, Las Campanas y Otamendi vieron restringido su tránsito de vehículos. Se registraron cortes de luz, pero salvo en Santa Brígida, no hubo caída de árboles ni postes. El temporal se sintió fuete en el centro de la ciudad, donde la avenida Rocca quedó anegada, aunque su impacto resultó dispar en los diferentes barrios de la ciudad. La Auténtica Defensa realizó un relevamiento por diferentes sectores de Campana. La intensa lluvia complicó la circulación en varias calles de la ciudad, en especial tras la formación de barro en las calles de tierra o tosca y por acumulación dentro de pozos en cintas de RAP. No se registraron inundaciones de consideración, siendo aislados los lugares donde el agua le ganó al nivel de las casas. En los barrios Santa Florentina, Federal y Héroes de Malvinas, las vías de tránsito más afectadas fueron Giachino, 2 de abril y Negrete de Bravo hasta Sierra. Vecinos reportaron a Puerto San Carlos e Isla Soledad con circulación restringida, pero "más transitables". Hubo un corte del suministro eléctrico en la zona que duró pocas horas. Por su parte, Otamendi esta vez pudo ver pasar de largo el agua. Según habitantes del barrio, los zanjones abiertos para recolectarla funcionaron correctamente, por lo que no se produjeron anegaciones. Sin embargo, la intensa lluvia si ocasionó que vecinos quedaran varados en sus viviendas debido al pésimo estado de calles como Crossiter. Las Campanas también vio con tranquilidad el drenaje del agua, aunque sufrió su efecto sobre las calles. El temporal empeoró la situación en De Marco, Chapuis, Mollo y Coltelli, que ya necesitaban reparaciones con anterioridad a la lluvia de ayer. En la primera, aseguraron fuentes fomentistas, el deterioro es tal que amenaza con dejar varado un auto o camión en cualquier momento. También advirtieron que están sufriendo un rápido desgaste las calles recientemente pavimentadas con RAP. En ese sentido, los dirigentes barriales tuvieron hace pocas horas una reunión con el secretario de Descentralización, Sergio Roses, a quien le solicitaron urgentes obras en las calles, la finalización de la plaza anunciada y la extensión de la red de gas natural y cloacas. El barrio Villanueva sufrió un corte de luz que duró pocos minutos y una importante acumulación de agua, que drenó sin mayores inconvenientes. Si bien no se denunciaron inundaciones, la parte baja del barrio en el límite con Las Acacias fue la que peores consecuencias temió por la tarde de este miércoles. El único lugar desde donde le llegaron a este medio imágenes de anegamiento fue Vitramu: una mujer subió a las redes sociales su caminata por la calle Magaldi con el agua hasta los tobillos, varios minutos después de que concluyera la lluvia. La intensa lluvia complicó el ritmo de vida de la ciudad y también el de las empresas que operan a su alrededor. Tal fue el caso de la refinería de Pan American Energy, desde donde se reportaron altos niveles de agua sobre todo en la zona de los obradores. Defensa Civil le informó a este medio que en el día de ayer solo intervino ante la caída de un árbol de gran porte en el barrio Santa Brígida, que a su vez provocó que se vinieran abajo dos postes pertenecientes a Telecom y Eden. Personal de esa dependencia municipal retiró las ramas del árbol de las casas cercanas y apuntaló los postes a la espera de su reinstalación definitiva por parte de las mencionadas empresas prestadoras de servicios. La fuerza de emergencia local si había tenido mucho más trabajo el fin de semana pasado durante la tormenta que desató fuertes vientos. Luego del vendaval, Defensa Civil fue desplegada en Los Cardales, donde se cayeron cinco árboles y tres postes; a lo largo de Matheu, afectada por la caída ramas y otro árbol, episodio que se repitió en San Lorenzo y French, barrio Villanueva; la caída de dos postes en la calle Buenos Aires; y otro en la intersección de las calles Emilio Mitre y Colón, cerca del ex puerto fiscal.



Una vecina registró con su celular su caminata por la calle Magaldi, una de las pocas calles que se anegó



En los barrios el agua drenó rápido, aunque dejó complicada la circulación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: