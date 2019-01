Los ex combatientes de Malvinas se interiorizaron sobre el ensamble del pucará

En un agradable encuentro, el Intendente compartió un almuerzo y conversaron sobre el futuro ícono que homenajeará a los héroes de la guerra del Atlántico Sur. El intendente Sebastián Abella compartió un almuerzo con integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Campana. El encuentro tuvo lugar en el galpón donde actualmente se realiza el ensamblado del avión Pucará que será emplazado en un espacio público para rendir homenaje a los héroes de Malvinas. La reunión se desarrolló en un ambiente ameno donde el jefe comunal pudo conocer anécdotas y experiencias que ellos vivieron en combate. "Este proyecto me enorgullece desde el primer momento. Ellos son nuestros héroes. Por eso, esta iniciativa busca darle un lugar para agradecerles, a través de este monumento, su compromiso con nuestra Nación", destacó Abella tras el encuentro. Además, anticipó que el monumento será inaugurado antes del próximo 2 de abril.

