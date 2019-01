La presidente del bloque, Soledad Calle, aseguró que ambos proyectos necesitan clarificarse antes de poder ser votados La presidente del bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana se refirió al no tratamiento de los proyectos de enrase para edificios céntricos y de rezonificación para la eventual instalación de una nueva terminal portuaria en los terrenos que la Compañía General de Fósforos tiene en El Tajiber. "¿El proyecto de enrase es importante para quién?", comenzó preguntándose la concejal. "Ese proyecto está fundado en supuestas solicitudes recurrentes de inversores que quieren construir más pisos de los permitidos por la normativa vigente. Nosotros solicitamos el listado de esos pedidos de eximición y estamos dispuestos a tratar uno por uno, informándoles a los vecinos que en tal lugar se quiere hacer un edificio que tiene permitido seis pisos y que el inversor quiere hacer ocho", expresó. La iniciativa le permite al constructor igualar la altura del edificio más cercano. Tiene validez solo para las nuevas construcciones que se realicen sobre el corredor Dellepiane-Lavalle y boulevard Sarmiento. Fue analizada por el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), que la remitió al HCD con sensibles modificaciones que recortaron en gran medida su alcance inicial. "Cuando nosotros podamos saber de qué y quién estamos hablando, de cuántos pisos de más estamos hablando, vamos a estar dispuestos a tratarlo", aclaró Calle. Por otra parte, consultada sobre la rezonificación en El Tajiber –donde un grupo ruso pretende instalar una nueva terminal portuaria-, respondió que existen "cuestiones ambientales" pendientes de ser dilucidadas. "Nosotros por supuesto defendemos la creación de puestos de trabajo. No estamos tan seguros que sean tantos como el oficialismo dice, pero no importa en este contexto de desempleo. Así sean 500, 700 o 1.000, resultan muy importantes", expresó la edil. Sin embargo, aseguró que existen "cuestiones ambientes" igual de relevantes que todavía no fueron abordadas en profundidad, por lo que el bloque del PJ-Unidad Ciudadana se tomará el "tiempo necesario" para arribar "a una decisión justa para todos, tanto para los trabajadores desocupados, pero fundamentalmente para el futuro de la ciudad y sus próximas generaciones".

El enrase de edificios se discutió todo el año pasado en el CUA, pero por ahora no tendrá tratamiento en el HCD.



PJ-Unidad Ciudadana:

Enrase de edificios y rezonificación para nuevo puerto en El Tajiber seguirán bajo análisis

