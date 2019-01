Toyota enfrenta el desafío de un nuevo Rally Dakar

La automotriz japonesa es, una vez más, vehículo oficial de la competencia automovilística más impactante a nivel mundial. Tras el 2do y 3er puesto alcanzado en 2018, TOYOTA GAZOO Racing alineará 3 nuevas Hilux con el claro objetivo de lograr la victoria. El Rally Dakar es sin dudas una de las competencias más desafiantes del planeta, tanto para los pilotos y sus equipos como para los vehículos. Semejante desafío no pasa inadvertido para Toyota, quien en esta 41° edición del Dakar, que se correrá íntegramente en Perú del 6 al 17 de enero, alineará 3 Hilux para ir en busca del primer escalón del podio. El Rally Dakar refleja el espíritu y los valores de Toyota: pasión, respeto y trabajo en equipo. Dentro de esta competición, Hilux y SW4 demuestran la calidad, confiabilidad y durabilidad de los productos de Toyota, cualidades que los transformaron en vehículos líderes en sus respectivos segmentos desde hace ya 13 años ininterrumpidos, y que son fabricados en la planta de producción que Toyota posee en Zárate, provincia de Buenos Aires. Allí mismo es donde se desarrolló y se fabrica para toda la región la nueva Hilux GR Sport, el primer vehículo de la marca desarrollado bajo la filosofía de GAZOO Racing a nivel global para uso mayoritariamente off-road. El concepto de diseño de la Hilux GR Sport fusiona lo mejor de los estilos de los diferentes equipos de competición de TOYOTA GAZOO Racing. Por un lado, la deportividad de las carreras de pista, y por el otro, la fortaleza de las carreras off-road, como el Dakar. Como vehículo oficial de la competencia, Hilux y SW4 son utilizadas para las tareas más desafiantes de la competencia, como abrir el camino previo al paso de los competidores o dar soporte y auxilio a vehículos de la organización que sufran desperfectos o accidentes durante la competencia. Para esta tarea, la compañía proveerá a la organización de 24 unidades Hilux y SW4, que contarán con el soporte del Equipo Técnico Toyota, un grupo de profesionales mecánicos dispuestos a resolver cualquier inconveniente que pueda presentarse. Además del enorme desafío que presenta ser vehículo oficial, los vehículos de la marca participan en esta competencia desde su primera edición, en 1979, y más de un tercio de los pilotos de la categoría "autos" se inscriben con Toyota, convirtiéndola en la marca más elegida por los equipos de todo el mundo para afrontar esta exigente y competitiva prueba. Los equipos TOYOTA GAZOO Racing representan el compromiso de Toyota de superar todos los límites para crear vehículos cada vez mejores. Por eso será de la partida con 3 Toyota Hilux junto a una alineación de pilotos estrella que darán batalla en Perú durante esta competencia. El incondicional de Toyota y antiguo ganador del Dakar en 2009, Giniel de Villiers, volverá a asociarse con el navegante alemán Dirk von Zitzewitz, con quien ha logrado alcanzar cinco podios para Toyota. De Villiers recientemente se coronó ganador por segundo año consecutivo del rally sudafricano de Cross Country. También el qatarí Nasser Al Attiyah y su navegante francés Mathieu Baumel volverán a competir con TOYOTA GAZOO Racing en este Dakar 2019. La dupla ganó este año el imponente Rally de Marruecos y están ansiosos por dar batalla en el Dakar 2019. "Para mí, la nueva versión de la Toyota Hilux es probablemente el mejor auto de competición que he manejado, ??sigue mejorando con cada evolución", mencionó Al Attiyah. El tercer equipo en la alineación de TOYOTA GAZOO Racing será el "holandés volador" Bernard ten Brinke, junto a su nuevo navegante Xavier Panseri. Brinke fue la revelación del Dakar 2018 sobre una Toyota Hilux, ingresando en el Top 5 de la competencia. Su nuevo copiloto no es ajeno a la competencia, ya ha participado en 2015 junto a la estrella polaca Krzysztof Holowczyc, finalizando en la tercera posición. Las 3 tripulaciones correrán con la última evolución de Hilux, que tuvo una renovación importante para la edición el Dakar 2018 y que promete velocidad y confiabilidad. El vehículo fue actualizado con un diseño de motor central y una nueva geometría de suspensión para la edición 2018, y se ha ido perfeccionado aún más a través de pruebas durante todo el año. Un factor clave para el Dakar 2019 será el tamaño del limitador de admisión de aire, que se ha establecido en 37 mm. "Las competiciones de Motorsports son un medio ideal para transmitir la pasión y emoción que genera la conducción, por eso Toyota está ligada a las principales categorías y competencias en todo el mundo. Y el Rally Dakar es sin duda una de las más desafiantes y reconocidas a nivel mundial, donde se pone a prueba la robustez de nuestros vehículos", comentó Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina. "Compartimos el entusiasmo para enfrentar nuevos desafíos y superarlos con éxito, poniendo a prueba la reputación de la marca en la fabricación de vehículos 4x4 de excelencia", agregó Herrero. Toyota vuelve a demostrar la pasión que la une con sus espectadores en las competencias deportivas, llenando de entusiasmo a los amantes del deporte motor, y acercando la pasión de las cuatro ruedas a un público cada vez más amplio. EL ITINERARIO DE LA EDICIÓN 2019 DEL DAKAR NO PASA POR ARGENTINA Ya se sabía desde el mes de mayo de 2018, cuando se acordó que todo el recorrido transcurrirá en tierra peruana La Argentina, un antrión histórico y clave para la llegada a Sudamérica del Dakar en 2009 y por donde se compitió en las últimas diez ediciones, no acordó con los organizadores ser parte de la edición 2019. El director del Dakar, el francés Etienne Lavigne, en su momento resumió así el por qué de la salida de Argentina de la carrera y lo que será seguramente el fin de una era: "Nos han dicho que la coyuntura económica no es buena y que preferían en esta ocasión no recibir al rally, que tenían otras prioridades". Argentina fue el único país que lo albergó las 10 ediciones y que el que más largadas y llegadas tuvo: las de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, y 2016. LA RUTA Y EL ITINERARIO Una vez más el Rally Dakar se llevará a cabo en tierra sudamericana, con la diferencia que la totalidad de los 5.000 km de competencia serán a través de los desiertos de Perú, con un recorrido del 70% a través de arena. Se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados con regularidad, y la arena suave hará que este sea uno de los Rally Dakar más desafiante en los 41 años de historia del evento.



Toyota enfrenta el desafío de un nuevo Rally Dakar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: