"Limpiemos nuestras escobas de pajas sobre los campos, para así el mal desterrar y la prosperidad sembrar". -Sally Astarté Este simple instrumento que ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia, es simple, más está lleno de significados y utilidades así, como de uno que otro tabú. ¡Es tan importante y a la vez tan poco apreciada! Comenzó su historia siendo una rama larga, con hojas en uno de sus extremos. El hombre la utilizó para limpiar el área dónde se sentaría a comer, para limpiar los restos de una cacería e incluso para ahuyentar a algún pequeño animal. Las escobas han experimentado cambios significativos en su construcción, desde que se desarrollara a partir de un manojo de ramas o de distintas fibras naturales atadas por uno de sus extremos. Las fibras usadas en escobas modernas se obtienen a partir de una planta parecida a la del maíz llamada sorgo escobero; las mismas son largas, rectas y duraderas. El cambio más reciente es que tiene más anchura para empujar mejor la suciedad. En la actualidad, casi todas las escobas que se construyen son planas, habiendo quedado prácticamente obsoleta la escoba redonda. Su origen, tal y como la conocemos, se remonta al Renacimiento. Puede decirse que en esta época, nacieron los primeros prototipos previos al boceto final de la escoba. Era un utensilio sencillo basado en un manojo de ramas atadas. Su aspecto era muy similar al de las escobas antiguas pero sin el palo de madera. Desde tiempos antiguos, es común asociar a las brujas con las escobas, las que le otorgarían el poder para volar, y por cierto, esta creencia se ha reflejado con amplitud en en la literatura, en el cine y en la TV. En muchos cuentos infantiles aparecen las escobas como elementos importantes en las tramas de las historias; tal es, por ejemplo, el caso de la obra "Cenicienta", cuyo personaje principal incluso ha sido llamada "La Reina de la Escoba". Asimismo, la encontramos presente en "Hansel y Gretel"; "Blancanieves". Barriendo el piso dos de ellas consiguieron marido, y la tercera salvó su vida. La escoba es básicamente un instrumento de limpieza. El término proviene del latín Scopa, que significa briznas de planta usadas para barrer. Existen desde tiempos remotos y aún en la actualidad, cábalas muy comunes sobre el uso de la escoba de pajas en diversos lugares del mundo, algunas de ellas son: - Sólo las brujas barren de noche. - La escoba no debe guardarse nunca en un armario, para no poner la suerte en contra. - Si se coloca con las pajas hacia arriba detrás de la puerta, se evitará visitas inesperadas. - Nunca debe pasarse sobre la mesa, atrae la mala suerte. - Nunca se debe barrer una casa nueva con una escoba vieja. - Para expulsar los malos espíritus de un lugar se debe barrer del interior hacia afuera, dándole la espalda a la puerta. - Si el palo se rompe mientras se barre es señal de que has eliminado el mal, se debe terminar de barrer con ella y luego enterrar afuera el polvo que se recoge. - Si se encuentra una escoba con el mango roto y/o las pajas en mal estado es señal de mala suerte o peligro. - Nunca se debe barrer cuando hay personas en la habitación, ésto corta la suerte. - Si es nueva se debe escribir la palabra suerte en el mango y barrer con ella toda la casa. - Si se ha recibido una buena noticia no se debe barrer en dirección de la puerta principal, para no alejar la fortuna que se avecina. - Si se pone tras la ventana en las noches de luna llena, se carga como elemento favorecedor de la energía del hogar.

El Rincón de Aléthea:

Hebras de pajas

Por Angela Monsalvo

