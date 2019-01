Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BARRIO TRANQUILO Buenos Días. Gracias a la difusión de auténtica defensa, se incrementó la presencia policial en la zona conocida como "campito siderca". Se notó una reducción drástica de ruidos molestos y presencia de jóvenes tomando alcohol y efectuando maniobras peligrosas en motos. Que sirva para continuar en este rumbo y no en una acción puntual. OSCURIDAD Y MALEZA Hola, soy Alberto. Escribo para pedir en calle General Savio, entre Castilla y Beruti, no tenemos iluminación pública a lo largo de una cuadra y media, y yuyales muy altos, está con inacción, torna la zona muy peligrosa. ¡Muchas gracias! MARCHE UN PARCHE "Hace unos días repararon el tramo destruido de Ruta 6 a metros del puente de San Felipe, luego de tantos reclamos de los vecinos. Se le aplicó un parche de asfalto y piedras. No se si va a aguantar mucho pero al menos los conductores desprevenidos no destruirán sus automóviles como venía sucediendo", dice Carlos. #QuejaVecinal árbol extremadamente inclinado por su propio peso desequilibrado, en riesgo de caída y peligroso al paso de camiones. Requiere poda correctiva antes que provoque un accidente. Está ubicado en el parterre central de Ameghino y Pueyrredón. pic.twitter.com/ISmZ5slslA — Daniel Trila (@dantrila) 3 de enero de 2019 #Dato repararon el tramo destruido de Ruta 6 a metros del puente de San Felipe, luego de tantos reclamos de los vecinos publicados en Twitter como QuejasVecinales y enviados al WhatsApp 488321de La Autentica Defensa [Hilo] pic.twitter.com/qKcXAUc6Vh — Daniel Trila (@dantrila) 30 de diciembre de 2018

3 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

