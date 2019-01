La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/ene/2019 Atlético Las Campanas continúa su preparación para el Torneo Regional Federal Amateur 2019











El jugador de Atlético Las Campanas, Tulio Barrios, habló con La Auténtica Defensa

Mas de 200 equipos de todo el país divididos en varias zonas y subzonas arrancarán el 27 de enero, con el objetivo de clasificarse entre los 4 primeros para disputar el Torneo Federal A. Atletico Las Campanas, último campeón de la Liga Campanense de Futbol, accedió a una plaza. Mañana se sabrán las fechas de cada partido. El experimentado jugador Tulio Barrios, ex Puerto Nuevo, nos dió su opinión sobre el presente y el futuro del equipo de Campana. Cuando todavía está fresco el recuerdo de la final con La Josefa en la disputa del título por la Liga Campanense de Fútbol, Atlético Las Campanas no tuvo tiempo para el descanso. Luego de los festejos de Navidad y Año Nuevo, volvió ayer a los entrenamientos con la mirada puesta en el TRFA 2019, del que ya conoce sus rivales pero recién mañana sabrá a ciencia cierta las fechas de cada uno de los partidos. Se sabe que es un duro desafío, pero hay mucha actitud de parte de los jugadores que dirije Miguel Rios; porque si algo los caracteriza es la garra y la ilusión. Días pasados el equipo de Atletico Las Campanas se midió con otro de los equipos que será de la partida del TRFA, Sarmiento de Zárate, y en un partido disputado donde el empate 1 a 1 fue el justo resultado. Al encuentro, llevado a cabo en Zárate, en cancha de Sarmiento, Miguel Ríos llevó el siguiente plantel: Emanuel Coesta, Jonatan Lazzo, Damian Arce, Agustín Godoy, Manuel González, Nico Gimenez, Enzo Ramallo, Diego Gomez (autor del gol), Michel Bustamante y Tulio Barrios. Con este último, mantuvimos ayer una charla para saber las sensaciones de este jugador experimentado, ex Puerto Nuevo y actual jugador del campeón de la liga campanense. La Auténtica Defensa: ¿Cómo es la preparación a un torneo de tanta importancia como el TRFA? Tulio Barrios: Nos preparamos como cada inicio de torneo: Con mucha ilusión. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar porque es un torneo super competitivo, pero nos vamos a preparar para tratar de hacer un buen papel. ¿Que analisis haces del grupo que les toco? No tengo mucha información sobre los equipos. Por ahí Everton (de La Plata) es el más conocido, pero si están en este torneo es porque hicieron las cosas bien y serán todos rivales muy duros. ¿Que diferencias hay entre jugar la Primera D con Puerto Nuevo y este Regional con Las Campanas? Las diferencias pasan más por lo institucional que en lo deportivo. Para mi no hay diferencias, siempre me entregué el cien por ciento en Puerto Nuevo y acá en Las Campanas no va a ser diferente. ¿Cuales son tus objetivos en este Torneo? En primer lugar tratar de hacer un buen torneo y dejar a Las Campanas lo más alto posible y en lo personal seguir ligado al fútbol que es lo que a uno lo apasiona. ¿Qué te parece la Liga Campanense a vos que venis de jugar la primera D? ¿Qué similutudes le podes encontrar a ésta con una liga de AFA? Yo creo que los chicos que asumieron ahora (por la nueva comisión directiva de la Liga Campanense) están tratando de hacer las cosas bien. Igualmente hay mucho por mejorar. Hay que darles tiempo para que podamos disfrutar de una buena liga.

El último campeón de la liga campanense, atlético las campanas, ya entrena pensando en el torneo federal amateur 2019. mañana se definen las fechas y horarios de los encuentros de su zona.



Atlético Las Campanas continúa su preparación para el Torneo Regional Federal Amateur 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: