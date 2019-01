Gustavo Alfaro: "Boca no tiene purgatorio, es cielo o infierno"

El DT fue presentado ayer en conferencia de prensa. Estuvo acompañado por Angelici y Burdisso. "Es un desafío muy difícil y muy lindo", aseguró. El entrenador afirmó que estar al frente de Boca es un "desafío muy difícil y muy lindo", y reconoció que "la vara está muy alta" y que el club "xeneize" tiene que "ganar todo lo que juega". Tras ser presentado en el salón Juan de Dios Filiberto de la Bombonera por el presidente del club Daniel Angelici y el manager Nicolás Burdisso, Alfaro dijo, en conferencia de prensa, que su llegada "fue una decisión controvertida y meditada", y agregó que espera "estar a la altura de Boca". Alfaro, de 56 años, insistió que la salida de Huracán fue "controvertida y muy difícil, por la relación que tenia con los jugadores", pero advirtió: "No traicioné a Huracán". "Estoy cumpliendo con un compromiso que asumí con mi viejo, y le prometí que iba a llegar a lo más grande del fútbol argentino, y luego de una decisión meditada, estoy en un lugar muy difícil y muy lindo y que tengo el compromiso para estar a la altura de la historia de Boca", sentenció ayer Alfaro en la conferencia de prensa en la que está acompañado por el presidente Daniel Angelici y el director deportivo Nicolás Burdisso. Alfaro señaló que "Boca no tiene purgatorio, ya que es cielo o infierno", y recordó que luego de 25 años de carrera como entrenador no le fue fácil llegar hasta la dirección de un equipo como el "xeneize". "Los momentos ideales no se eligen, tocan y está en las decisiones que uno toma, aceptarlas o no", explicó Alfaro. Además reiteró que siente que está "en la última etapa" de su carrera y agregó: "Como se lo expliqué al presidente de Huracán (Alejandro Nadur), es algo que quiero transitar". El DT comentó que el único logro que le falta es "ganar la Copa Libertadores" y recordó que cuando se fue de Arsenal en el 2014, estaba clasificado para los octavos de final en el certamen que luego terminó ganando San Lorenzo. Angelici, a su vez, aseguró que Alfaro reúne "la idoneidad para poder estar al frente del plantel profesional de Boca", mientras que Burdisso se esperanzó en que "este día sea para el inicio de algo que podamos terminar de la mejor manera".



