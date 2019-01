Ya se sabía desde el mes de mayo de 2018, cuando se acordó que todo el recorrido transcurrirá en tierra peruana La Argentina, un antrión histórico y clave para la llegada a Sudamérica del Dakar en 2009 y por donde se compitió en las últimas diez ediciones, no acordó con los organizadores ser parte de la edición 2019. El director del Dakar, el francés Etienne Lavigne, en su momento resumió así el por qué de la salida de Argentina de la carrera y lo que será seguramente el fin de una era: "Nos han dicho que la coyuntura económica no es buena y que preferían en esta ocasión no recibir al rally, que tenían otras prioridades". Argentina fue el único país que lo albergó las 10 ediciones y que el que más largadas y llegadas tuvo: las de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, y 2016. LA RUTA Y EL ITINERARIO Una vez más el Rally Dakar se llevará a cabo en tierra sudamericana, con la diferencia que la totalidad de los 5.000 km de competencia serán a través de los desiertos de Perú, con un recorrido del 70% a través de arena. Se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados con regularidad, y la arena suave hará que este sea uno de los Rally Dakar más desafiante en los 41 años de historia del evento.







Imagen ilustrativa.



El itinerario de la edición 2019 del Dakar no pasa por Argentina

