En principio quiero desearles a todos nuestro seguidores un prospero 2019 con mucha salud y trabajo, en otro orden de cosas son muchas las consultas que me llegan sobre el estado del pique y los mejores sectores y bien para aquellos amigos que decidan o puedan viajar, les cuento que en estos momentos a solo 150 kilómetros de nuestra localidad se encuentra Berisso, donde se están dando mucha cantidad de bogas. Si bien una gran parte son de porte mediano a chico, están también las que califican promediando los tres y cuatro kilos. Allí se pesca amarrado a los malecones de proa y de popa con un ancla afuera por si cambia la correntada. Si no se conoce el lugar lo ideal es ir con los guías que salen de las marinas, en el mismo sector se comenzaron a dar lindos dorados. Otro pesquero recomendado en estos momentos lo es Concordia: a 348 kilómetros, con muy buena actividad de dorados. Hay de todos los tamaños en esta zona del Rio Uruguay, se dan tanto con carnada como con señuelos. Se suma en las salidas la pesca de surubí que también se puede lograr en la modalidad trolling con señuelos. Las bogas están, pero esta semana no muy activa. Comen con desconfianza, hay que esperarlas un poco. Villa Paranacito: A 99 kilómetros, aquí se están dando en la modalidad baitcast y flycast dorados y tarariras con buenos resultados sobre los palos. Todo de superficie y sub superficie en las dos especies. La Paz: a 442 Kilómetros de nuestra ciudad en esta localidad está muy bueno para el dorado, aparecieron piezas de muy buen porte y también de surubíes rollizos y pintados. La variada está muy activa con piezas de patíes, moncholos, armados, manduvas, mandu-vés pico de pato pescando con mojarras. Se pesca con señuelos, haciendo troling y baitcast, con carnada al golpe y anclados y está ideal para la pesca con mosca. Acá cerquita nomas Paraná de las Palmas: zona vuelta del este entre el kilometro 100 y el 103 con muy buenas respuestas de manduvas, algunos lindos pati y por la noche respuestas de surubí. Canal Alem II sección: Además de las buenas respuestas de tarariras se están dando cachorros de surubí que promediaron de los siete a los catorce kilos. Paraná Bravo: Por el Bravo en la cercanía al Sauce se están dando bogas que promedian los tres kilos, realizando encarnes con maíz fermentado y maza saborizadas, también buenas respuestas con daditos de salamín y panceta. En nuestro programa de tv Nº 756 de esta semana te mostramos nuestra cena de fin de año, el sorteo y brindis del mismo, la que podes ver a través de nuestra página www.semanario-pescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR: PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO

A pocos kilómetros de Campana, en Berisso, el pique de la boga está a la orden del día



Semanario del Pescador:

2019 el año del pescado a todo pique

Por Luis María Bruno

