El hígado graso no alcohólico es una enfermedad de origen metabólico caracterizada por la acumulación de grasa en la célula hepática Es la enfermedad crónica más frecuente y la tercera indicación de trasplante. Puede evolucionar hacia distintos estadios que van desde la esteatosis simple hasta la esteatohepatitis y cirrosis. La prevalencia se encuentra en aumento debido al incremento de la obesidad y a su fuerte asociación con el síndrome metabolico. La prevalencia estimada es entre un 30 % y 50 % en la población en general y un 90% en obesos. Es fundamental el buen manejo y tratamiento de las enfermedades que se asocian habitualmente con esta afección, como la diabetes, las dislipemias y el sobrepeso. Es por eso que se recomienda un descenso gradual de peso. Hasta el momento no hay un tratamiento farmacológico específico, por eso es imprescindible la modificación del estilo de vida acompañado de hábitos alimentarios saludables y la realización de actividad Física Las recomendaciones nutricionales apuntan a indicar un plan de alimentación para un paciente obeso pero la restricción calórica debe ser cuidadosa, ya que los planes muy limitados en calorías aumentan el depósito de grasa hepática a causa del incremento de la lipólisis por el descenso de la secreción de insulina, lo que condiciona un descenso de peso paulatino El plan de alimentación será personalizado. Se eliminara la ingesta de alcohol. Respecto de los hidratos de carbonos se seleccionaran los ricos en fibras y bajos en azucares simples. Se recomienda disminuir el consumo de grasas saturadas con un aporte menos del 10% del total de las calorías consumidas en el día (se encuentran principalmente en productos de origen animal como, manteca, lácteos enteros, quesos maduros, embutidos, fiambres).El consumo elevado de grasas saturadas aumentan los depósito de grasas en el hígado, esto conlleva a un aumento de los factores de riesgo cardiovascular. Otro pilar importante en el tratamiento es la realización de la actividad física por lo menos 30 minutos diarios de actividad aeróbica. El foco debe ser la prevención de la ganancia de peso y el tratamiento precoz de la obesidad y síndrome metabólico. Muchas personas adultas e inclusive niños pueden padecer hígado graso no alcohólico y no lo saben, por lo que es importante consultar con un hepatólogo para conocer la función hepática y así prevenir el avance de la enfermedad. Lic. en Nutrición Lucia Cortinovis, MN 8929, MP 4151 NOTISerenare Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

NotiSerenare:

El higado graso y la obesidad

Por Lic. Lucia Cortinovis

